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快訊／真的一屍多命！論文案傷其他縣市　林智堅：候選人政見無法被看見

記者陳家祥／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文案延燒，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但12日中午，民進黨臨時召開選對會，林智堅主動宣布退選。林智堅下午記者會也提到，他已經成為國民黨利用個人的論文事件不斷攻擊，「讓其他縣市候選人提出政見、擘畫願景，沒辦法被充分看見」，間接證實論文案的外溢效應。

▲▼民進黨中央林錫耀 林志堅記者會 退選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

對於是在什麼時候決定退選？林智堅說，這問題比較重要的是，今天中午時間他向選對會成員報告想法，「這個想法其實很簡單，就是不希望整場選舉，國民黨用我個人論文的方式極盡攻擊抹黑，讓整個選戰都失焦」。

林智堅直言，整場選舉已經變成焦土的戰場，沒有看到任何的一個候選人提出政見，在這段期間我勤走基層也提出政見，不過都因為論文事情失焦，所以在今天選對會議中報告。

「我個人事小，但我顯然已經成為國民黨利用我個人論文事件不斷攻擊，讓其他縣市候選人提出政見、擘畫願景，沒辦法被充分看見。」林智堅說，這是他提出這樣想法的關鍵，他個人的事微不足道，枝微末節，也不值得提起。

秘書長林錫耀也說，之所以同意林智堅市長退出選舉戰場，轉換到另外一個為人格、為清白全力奮戰的戰場，主要是不希望這場選舉竟然學術的議題、論文問題跟選戰問題糾纏不清，「這已經讓選舉變調，讓選舉正軌回不來」。

「所以，經過智堅市長中午懇切的說明，大家有共同的體認。」林錫耀說，也簡單講，希望把2個戰場切開，不要互相的糾纏牽制，這樣相信智堅也比較可以放手為自己的清白努力。

林錫耀也信心喊話，選舉回到正軌後，也可以讓鄭文燦的政績、接棒的鄭運鵬個人的優點，可以充分表現出來，相信很快就可以反守為攻、求得最後勝利。

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