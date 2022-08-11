澳洲打工度假年薪百萬！他疑惑「為何要去柬埔寨」　網點出現實面

▲近來頻傳台灣人被拐騙到柬埔寨。（圖／好棒Bump授權）

記者朱祖儀／綜合報導

近來詐騙集團以高薪拐騙台灣人到柬埔寨等東南亞國家的事件頻傳。一名網友就納悶表示，去澳洲打工度假同樣可以年收百萬，不僅薪水高，當地也有華人可以照應，只要在台灣把相關事宜準備好，就可以輕鬆在國外賺錢，不懂大家為何還要去柬埔寨工作。PO文曝光後掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，最近看到柬埔寨的事情吵得沸沸揚揚，就很好奇為什麼大家不申請打工度假，到澳洲腳踏實地的賺錢，且當地也有很多華人，就算不會講英文同樣可以生活。他也說當地因為疫情關係很缺員工，時薪27元澳幣（約新台幣540元）的工作在市區內外都有，如果想要住在市區內，英文較好的人可以去當服務生，時薪也有23元澳幣（約新台幣460元）。

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▲原PO好奇，大家怎麼不去澳洲打工度假。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，如果想要到澳洲工作，簽證也可以找代辦從頭辦到好，簽證費1萬500元加上手續費1500元即可。雖然財力證明要10萬元以上，但郵局的財力證明只需要放滿1至2天即可，可以先和別人借錢，等到申請結束後再還款就好，機票在3萬元以內也可以搞定了，身上再帶2萬至4萬台幣，雖然加起來總共約要花費8萬2000元，但「這在澳洲待一個月就能賺回來了」。

原PO也說，如果在台灣事先聯絡好工作，落地幾天後就可以開始上班，以時薪27元澳幣來算，一週即可賺到1080元澳幣（約新台幣2萬1600元），一個月賺到8萬元不是問題，如果再加上加班費，身邊有同事一個月甚至能賺到10幾萬元，換算下來年薪也可破百萬。如果想回來台灣，因為打工度假簽證一次可以申請1年，這一年內和雇主協調好，就可以自由選擇出入境的時間，即可回台灣看家人，「再怎麼樣也比去柬埔寨好太多了」。

不少人看到文章後表示，「會想去或被騙去柬埔寨的人，首先就沒有思考能力想這些數字申請有的沒的，不是去哪賺多少的問題」、「宣傳度和申請難度差太多，柬埔寨淘金夢就像速食店一樣，讓人感覺簡單又快速」、「會去的人就是想用最短的捷徑拿到高薪啊」、「因為柬埔寨包機票包住宿」，也有人說「我今天聽到分享，會去柬埔寨的，講直白就是社會底層的人，他們通常在台灣生活有困難又急需現金，這些人根本不可能買機票去澳洲」。

▲網友點出大家去柬埔寨工作的現實面。（示意圖／資料照）

還有人點出其他問題，「澳洲打工有年紀限制」、「1.年齡限制（已經沒辦法去澳洲了） 2.不想去做基層工作（就是體力活啦） 3.虛假的體面感（包裝的好像什麼高薪白領族群） 4.柬埔寨工作包食宿（感覺賺的都可以進口袋） 5.幾乎無門檻會中文就行（連基礎體能都不需要，會打字就可以？）」、「過30歲不能了啊」。