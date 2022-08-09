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母女檔遊客迷路池上田中央　關山警化身「衛星導航」助脫困

▲員警協助迷途母女回歸台9線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警協助迷途母女回歸台9線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「妳們要去哪裡」？台東縣關山警察分局錦安派出所警員，於8日19時左右，巡經池上鄉振興村泥水溪9號橋，見有對母女騎機車東張西望，遂主動上前詢問，原來是導航迷途。遂化身衛星導航在前引導，協助她們回歸正道。

於8日晚間，員警巡邏時，發現前方機車走走停停、左顧右盼，經研判應該是在找路，主動上前詢問，得知母女倆在關山火車站前租賃機車，騎車到池上遊玩，傍晚返程使用衛星導航，結果越騎燈光越暗，而且人生地不熟，在這農曆7月越騎心越毛。正當倆人感覺到已迷航時，看到後方巡邏車駛來，心情瞬間就像吃了定心丸。得知上情的員警，立刻變身「實境導航」，於機車前方引導她們回歸正道(台9線)，圓滿結束這場「導航迷途記」。母女除感謝協助，也祝警察們「父親節快樂」！

關山警察分局表示，縱谷地區交通網絡，是由省道、縣道、鄉道及產業道路等所構成，鄉間小路錯綜複雜，常發生民眾使用衛星導航迷途狀況。在此提醒民眾，GPS衛星導航僅提供參考指引，一旦發現不對勁，應停在原地或原路返回，並詢問當地居民指引方向，或直接撥打110、119請求協助，以維護自身行車安全。

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