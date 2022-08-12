兒子童言喊「別選桃園市長了」　林智堅曝妻子難得1舉動讓他心酸

▲林智堅上「鄭知道了」節目錄影前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅經台大認定論文抄襲，飽受各界罵聲，他昨（11）日接受政論節目「鄭知道了」專訪時，透露父母對他相當擔憂，兒子還直接要他別選市長了，讓他感到相當不捨。

林智堅表示，他爸媽都已經70多歲，看到媒體的說法，覺得自己兒子像是惡人，好像在新竹的政績一夕間都沒了，媽媽這幾天打電話來，總是沒講幾句話就開始哽咽，也不敢去爬山、買菜，因為不知道怎麼面對親友的關心。

林智堅說，他離開新竹市長一職後便投入選戰，妻子則帶著3個孩子搬離原住的新竹市府職務宿舍，孩子總想和他分享新家點滴，知道他沒辦法留在家過夜時，二兒子還童言童語地叫他不要選市長了，讓他感到相當心酸不捨。

林智堅提到，妻子一人照顧孩子很忙碌，對他的關心比較少，但在台大學論會公佈論文審定結果當天，妻子傳了一個熊拿著手機昏倒的貼圖，這是很難得出現的反應，讓他感受到妻子的在意及擔心，便安慰說每次選舉都會碰上許多課題，慢慢面對就好。

林智堅昨晚上節目前受訪表示，他沒有要因為核定結果和台大對抗，並強調團隊只希望把事情還原，還給自己清白，「沒有不申訴，我是說在之後會和律師討論用什麼方法捍衛我的清白」。