竹市「天龍區」火鍋店竄濃煙　14輛救災車趕滅火嚇壞附近居民

▲新竹市關東路一間大型火鍋店下午發生火警，有民眾將照片上傳至社群網站引起討論。（圖／翻攝line群）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市關新東路一間火鍋今日下午發生火警，消防局獲報後立刻出動救災車輛14車，警消42人，義消30人，警察5人，確認無人員受困，火勢無延燒，財務損失初估為1萬元。

消防局表示，下午2時許接獲民眾報案，位於關新東路一間火鍋店發生火警，現場發現起火點為餐廳2樓廚房，當時為餐廳中場休息時間，廚房區域因備料炊煮不慎引發火警，受影響面積約面積約40平方公尺，火勢迅速控制、撲滅，粗估財損約1萬元。

據了解，這間火鍋店為二層樓獨棟建築，雖位處新竹的「天龍區」，但消費數平價不貴，於google評論上有4000多則評論，平均4.1顆星，可見相當獲得消費者青睞，下午火警發生後，粉專也迅速公布今日晚間暫停營業。

▲▼消防局獲報後立刻出動救災車輛14車，警消42人，義消30人，警察5人，確認無人員受困，火勢無延燒，財務損失初估為1萬元。



▲▼網友將火鍋店火警過程上傳社群。（圖／翻攝line群）



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