Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展　強勢回歸秀出青春舞蹈

▲Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續舉辦多年的台東高中聯合舞展去年因疫情強迫放假，今年熱血強勢回歸，Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展於10日晚間在台東縣政府文化處演藝廳帶來一年一度的青春舞蹈盛事，除了固定班底台東女中、台東高中以及台東高商外，首次加入了飄揚渡海參演的蘭嶼高中，隔著太平洋的他們，帶來不一樣的火花。

「Beat東 Vol.6台東高中職聯合舞展」今年已經第10屆了，此次演出除有固定班底台東女中、台東高中以及台東高商，及首度參演的蘭嶼高中，發揮高中生無俚頭的搞怪精神、帶來各式曲目舞蹈風格、從活潑開朗還帶點調皮又性感，時而天馬行空又不失童趣，無論台上或台下都感受到學生對跳舞的熱愛，熱血揮灑青春。

此外，今年更邀請到從舞展成長出來的專業表演舞團台東 Waacker、在地強勁的正宗職業舞團950、歷屆在舞展上畢業的學長姊等，也組成數團演出，與高中生們同場較量飆舞，超過10組表演團體，以Waackin、hip-hop、Poppin、Lockin、Breakin等風格精采演出，現場熱情洋溢火力四射，驚呼連連，為今夏注入最Power的舞蹈能量。