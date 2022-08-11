　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展　強勢回歸秀出青春舞蹈

▲Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續舉辦多年的台東高中聯合舞展去年因疫情強迫放假，今年熱血強勢回歸，Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展於10日晚間在台東縣政府文化處演藝廳帶來一年一度的青春舞蹈盛事，除了固定班底台東女中、台東高中以及台東高商外，首次加入了飄揚渡海參演的蘭嶼高中，隔著太平洋的他們，帶來不一樣的火花。

「Beat東 Vol.6台東高中職聯合舞展」今年已經第10屆了，此次演出除有固定班底台東女中、台東高中以及台東高商，及首度參演的蘭嶼高中，發揮高中生無俚頭的搞怪精神、帶來各式曲目舞蹈風格、從活潑開朗還帶點調皮又性感，時而天馬行空又不失童趣，無論台上或台下都感受到學生對跳舞的熱愛，熱血揮灑青春。

此外，今年更邀請到從舞展成長出來的專業表演舞團台東 Waacker、在地強勁的正宗職業舞團950、歷屆在舞展上畢業的學長姊等，也組成數團演出，與高中生們同場較量飆舞，超過10組表演團體，以Waackin、hip-hop、Poppin、Lockin、Breakin等風格精采演出，現場熱情洋溢火力四射，驚呼連連，為今夏注入最Power的舞蹈能量。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
「1女激戰7男」畫面外流　綠帽男一看崩潰：是我女友多人運動
快訊／學倫會判抄襲註銷學位　林智堅：一定會對人格清白捍衛
台中死亡車禍！男騎士撞分隔島　嚴重內出血不治
傳黃珊珊25日請辭副市長　柯文哲「不能再拖了」
LIVE／蔡英文下令全黨「挺堅」　林智堅現身最新回應
IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」　慘遭侵犯！
快訊／南投國姓香菇寮鍋爐氣爆！4人緊急送醫
快訊／今21架次共機、6共艦擾台　11架逾越海峽中線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元　8／12信眾聯合普渡登場

推動智慧農業　台南首用無人機防治荔枝椿象

2021致敬城鄉魅力大賞　台南獲11大獎項全國第一

台南全中運金牌及總獎牌數122　雙破歷年最佳紀錄

女廁設「雲朵箱」供免費衛生棉　南投縣府打造性別友善職場

鏈結台大工學院師資到雲林　半導體封測人才培訓學程免費開課

Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展　強勢回歸秀出青春舞蹈

台東+184　2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中

綠批名間親子公園不友善、鏟運動公園換議會　南投縣府回擊

從「職涯課程」出發　桃園青年局首創全方位職能養成計畫

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元　8／12信眾聯合普渡登場

推動智慧農業　台南首用無人機防治荔枝椿象

2021致敬城鄉魅力大賞　台南獲11大獎項全國第一

台南全中運金牌及總獎牌數122　雙破歷年最佳紀錄

女廁設「雲朵箱」供免費衛生棉　南投縣府打造性別友善職場

鏈結台大工學院師資到雲林　半導體封測人才培訓學程免費開課

Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展　強勢回歸秀出青春舞蹈

台東+184　2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中

綠批名間親子公園不友善、鏟運動公園換議會　南投縣府回擊

從「職涯課程」出發　桃園青年局首創全方位職能養成計畫

屏東首例！持刀棍跟蹤尾隨　他入侵前妻住處被依跟騷法羈押

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃，為何南韓人住「半地下房」？

百達翡麗為高登鐘錶造限量白金腕錶　「全球唯一座鐘」現身收藏展

「1女激戰7男」畫面外流！綠帽男一看崩潰：是我女友多人運動

快訊／學倫會判抄襲註銷學位　林智堅：一定會對人格清白做捍衛

苦吞8連敗IG發文沒生氣　范米特：對團隊有信心

紅茶可減肥！醫認證：養出苗條菌　1類人下午兩點前要喝完

美男系網紅「4個月整形8次失敗」痛喊：鼻子融化了　對比圖超驚悚

傳黃珊珊25日請辭副市長　柯文哲「不能再拖了」：耽擱選舉不好意思

先探／下一檔最悍　MIT車電股

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

即／南投中興新村晚間大火！全面燃燒搶救中

雨彈炸南台永康大積水　恐怖畫面曝光

屏東拼民生綠電　不到6年衝出全國第一

林智堅現身說明　高虹安「精神肯定」

二寶爸員警單手抱迷途童尋家 爸氣背影父愛爆報

全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

警在派出所坐通緝犯自己送上門

桃園景福宮慶讚中元　「豎燈篙」有典故

南警鷹眼查獲躲雨通緝犯

高市府酒駕累犯名單　人數破新高

中壢新街金華托嬰中心開幕　8/15前受理報名

七月中元節普渡醫院拜好兄弟

黃偉哲感謝國軍戍守前線

手持針筒剛嗨完出來竟遇警上門查訪

更多熱門

相關新聞

台東2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中

台東2養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中

台東縣11日新增184位確診者，163名民眾戶籍或居住地分在台東、21名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案43946人、居隔者825人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/10下午16點為止，住院收治人數為26、加強版集中檢疫所為28人、居家照護現管人數有1324人。

2022台東縣精品咖啡評鑑結果今出爐

2022台東縣精品咖啡評鑑結果今出爐

台東縣保局強化綠島30處公私場所飲用水品質

台東縣保局強化綠島30處公私場所飲用水品質

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

金峰鄉歷坵文健站今揭牌　全鄉設站涵蓋率達100%

全國文健站活力健康操競賽　台東初賽開跑

全國文健站活力健康操競賽　台東初賽開跑

關鍵字：

蘭嶼 舞團 台東

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面