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讓癌患吞得安全吃得有尊嚴　門諾吞嚥團隊獲國家品質標章  

▲花蓮門諾醫院致力提供花東偏鄉全人吞嚥照護，獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。（圖／門諾醫院提供，下同）

花蓮門諾醫院致力提供花東偏鄉全人吞嚥照護，獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「真的不敢想，有一天我竟然還可以大口吃漢堡！謝謝門諾醫院吞嚥團隊一路來的支持與鼓勵，讓我再次感受人生的美好」，現年60歲的陳先生，2年前因罹患口腔癌、下咽癌，連喝水都會嗆到的他，原以為這輩子接下來只能吃流質食物，所幸經由吞嚥團隊的治療與訓練再加上自己的努力，終於可以正常飲食，而陳先生滿足的表情，就是吞嚥團隊持續向前的動力。

花蓮門諾醫院致力提供花東偏鄉居民高品質的全人吞嚥照護，吞嚥團隊獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴，總執行長張文信肯定團隊的用心，也期許吞嚥團隊持續努力，打造台灣吞嚥照護新的里程碑。

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▲花蓮門諾醫院致力提供花東偏鄉全人吞嚥照護，獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院是全台灣最早推動吞嚥照護、語言治療師群人數最多的吞嚥團隊，吞嚥照護從醫院延伸至居家、推廣影像精準評估。
 
門諾醫院復健科聽語治療組以「後山曙光看見吞嚥，打造台灣吞嚥照護新里程碑」獲得2021年SNQ國家品質標章，這不僅對團隊是莫大的鼓勵看到個案由口進食的信心，對於長期深耕東部，致力發展各項精準治療的門諾醫院來說，無疑是最大的肯定。門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信特地頒獎表揚，感謝他們默默付出、無私奉獻的精神。
 
「不能吃，人生還有樂趣嗎？」吞嚥團隊組長蘇燕玲說，乍聽到病患說出這句話時，內心是酸的，畢竟「吃」真的是人生中很重要的大事，也因此；團隊成員結合實證與臨床，致力讓個案藉由多元且專業的吞嚥照護計畫，在一次次的嘗試與努力中，找出問題、面對問題、最後解決問題，期盼讓由口進食不再是遙不可及。

▲花蓮門諾醫院致力提供花東偏鄉全人吞嚥照護，獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
根據國民健康署資料顯示，台灣65歲以上年長者有12.8%經過評估為吞嚥異常，等於每10名長者中可能就有1人有吞嚥障礙。語言治療師許原豪說，日前一位72歲四肢嚴重僵直攣縮，全身只剩下眼睛和吞嚥能夠動的林奶奶，因為吃東西嗆得越來越厲害，聽到要插鼻胃管，眼淚不停地流下，家屬知道奶奶不想插管，因此尋求語言治療專業協助，為奶奶進行吞嚥攝影找出問題，並透過語言治療師跨團隊的精準分析與策略，讓奶奶成功吞嚥不嗆咳，回家後甚至還吃了披薩和波士頓派，開心、有尊嚴地度過了人生的最後旅程。

▲花蓮門諾醫院致力提供花東偏鄉全人吞嚥照護，獲頒2021年SNQ國家品質標章認證，疫情之下更顯可貴。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院是全台灣最早推動吞嚥照護、語言治療師群人數最多的吞嚥團隊，不僅在吞嚥攝影檢查、吞嚥實證治療皆獲得國際認證，並具有語言治療師精準分析、早產兒到緩和安寧吞嚥問題全面服務、吞嚥照護從醫院延伸至居家、推廣影像精準評估、多元渠道吞嚥衛教等特色與創新。

值得一提的是，無論是肺炎感染率、管灌依賴率均低於國際數據，高度依賴管灌的比率更降至2%-4%，此次獲頒國家品質標章認證，吞嚥團隊將帶著這份肯定繼續前進，讓病人吞得安全、吃得有尊嚴。

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