台南年底建置18處科技執法路口　有效防制交通事故提升安全品質

▲台南府警察局期望於今年完成建置的18處科技執法設備，能讓道路暢通安全，提供市民更好的行車與行人環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局2020年、2021年所建置之10套科技執法設備，有效降低事故發生，改善違規情形，市長黃偉哲表示肯定並指出，科技執法的目的在於提醒用路人有戒心不犯法，並期望於今年完成建置的18處科技執法設備，能讓道路暢通安全，提供市民更好的行車與行人環境。

台南市警察局於7月26日市政府市政會議上提報「交通科技執法現況與展望」專案簡報，響應中央推廣路口科技執法政策，2022年預計於臺南市易違規、肇事路(段)口增設18處科技執法設備，目前先於6月29日完成驗收交通部補助經費建置1處科技執法設備，地點於永康區中華路與中央路口(取締項目為轉彎未依規定、闖紅燈、超速等)。並於年底前陸續完成其餘17處建置，預計執行內容將有取締車輛未禮讓行人、違規迴轉跨越雙黃線、路口違規停車、行駛左轉專用車道違規直行等項目。

市警局長方仰寧談到，過去傳統設備僅能單一取締闖紅燈及超速,隨著科技進步,現在可以根據路口事故違規態樣與事故特性，進行客製化多功能執法。2020年底所完成建置4套交通科技執法系統設備，至今已上路1年多，從違規與事故數據可看出，民眾違規情形減少，車禍發生數亦有一至兩成的下降，以2022年1至5月與2021年的月平均傷亡件數相比，如東區中華東路與凱旋路口下降28％、中西區中華西路與府前路口下降15.49％等，顯示科技執法對於交通秩序維護有成。

市長黃偉哲指出，刑期無刑，科技執法不是目的，希望人民可以有戒心不要犯法就不需要開罰，希望大家沒有違規這才是真正的目的。不論是開車還是行走的行人,都要遵守交通規則,就可以保障生命與維持交通順暢。未來新設置的科技執法設備，在當地用路人熟悉速度管理或停讓禮儀後，更可調整至其他路段繼續執勤，彈性調整執法地點，既節省建置經費，更能使市區交通井然有序，進而建構交通友善的城市。