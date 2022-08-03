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恐怖七夕情人節！熟識關係藏陷阱　花警叮嚀網友會面安全守則

▲▼110視訊報案App，可以雙向錄影錄音，即時影像傳輸到受理端後還能定位，民眾可以不用說話，也能利用簡訊文字無聲報案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼110視訊報案App，可以雙向錄影錄音，即時影像傳輸到受理端後還能定位，民眾可以不用說話，也能利用簡訊文字無聲報案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近來婦幼安全議題備受各界關注，網路與3C科技產品普及化，網路交友例如LINE、Facebook（臉書）、IG（Instagram）等軟體已是時下最普遍的交友管道，而性犯罪態樣也隨趨勢轉變，包括透過「網路散布性私密影像」、「網路交友詐騙」等新型態性別暴力犯罪案件，已成為婦幼安全的重要議題。

根據國內統計，性侵害案件九成多發生在熟識關係。從實際案件中不乏男女朋友在約會時，在違反對方意願的情況下，發生了性行為，或拍攝性私密影像後藉由網路傳播散布，以上行為恐觸犯刑法妨害性自主罪章及兒童及少年性剝削防制條例。

▲▼110視訊報案App，可以雙向錄影錄音，即時影像傳輸到受理端後還能定位，民眾可以不用說話，也能利用簡訊文字無聲報案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

朋友間邀約、聚會是人際交往的環節，安全的約會是彼此相互尊重，除建構自己的防衛意識外，更要有正確的約會觀。花蓮縣警察局提供「網友會面安全6守則」：
（一）食：不碰已開封或離開過視線飲料食物，飲酒不過量、不吸菸、不碰毒。
（二）行：避免單獨赴約，好友同行相互照應。
（三）說：與網友會面應徵詢家人同意，並告知去向及對方聯絡方式。
（四）時：會面時間不要約在深夜，也不要約會到深夜。
（五）地：會面地點選擇公眾出入場所，避免對方家裡或租屋處，也要避開複雜隱密的 KTV、MTV包廂空間或到偏僻山上看夜景。
（六）車：不隨便搭乘對方的車輛，萬一無法避免也可將車輛特徵及欲前往的地點，以電話告知家人或密友，讓對方不敢輕舉妄動。

▲▼110視訊報案App，可以雙向錄影錄音，即時影像傳輸到受理端後還能定位，民眾可以不用說話，也能利用簡訊文字無聲報案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

如果情況許可，直接撥打110或113婦幼安全專線報案最為迅速，以確保人身安全。

花蓮縣警察局局長戴崇贒指出，目前內政部警政署有推出一款超級好用的報案系統「110視訊報案」App，這款App可以雙向錄影錄音，即時影像傳輸到受理端後還能定位，而且誤差值在50公尺範圍以內，有利員警快速抵達現場及時救援，而且民眾不用說話，也能利用簡訊文字無聲報案。當然遇到危險時，如果情況許可，還是直接撥打110或113婦幼安全專線報案最為迅速，以確保人身安全。

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