守護用路安全　南消辦理道路行車安全防禦駕駛訓練

▲為提升救災安全觀念及危險預知能力，台南市消防局辦理「道路行車安全防禦駕駛教育訓練」，以避免事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來台南市消防局救災、救護、訓練與消防安全查察等勤務量持續成長，致使2022年上半年公務車輛車禍肇事案件數較去年同期增加6件，雖肇事比例微幅上升0.007％，仍造成民眾及警消受傷與車體損失有所增加，為提升救災安全觀念及危險預知能力，2日辦理「道路行車安全防禦駕駛教育訓練」，以避免事故發生。

活動邀請新安東京海上產物保險公司雲嘉南理賠中心黃炳南副科長，從保險理賠觀點與肇事者雙方角度，教育消防人員正確駕駛安全觀念，了解路權優先順序且預測潛在危險，採取必要措施，以避免事故發生。

本次教育訓練課程為「防禦駕駛介紹及運用」與「道路行車安全宣導及探討」。其中本次主題「防禦駕駛」即為覺察、預測及避開危險，其主要精神是減少車禍發生機會，或發生車禍時能降低傷亡程度。並再次提醒消防公務車輛執行緊急勤務僅有優先通行權，非絕對通行權，行經交叉路口，若遇紅燈須闖越時，應先減速慢行確認左右兩方來車已停車避讓，方可通過。

市長黃偉哲表示，辦理防禦駕駛訓練，讓消防人員建立執行緊急途中的安全觀念及並隨時預知危險能力，降低交通意外發生，更有利於救災及救護勤務的執行。車禍案件存在責任之歸屬比例，然而不論過失情節之輕重，民眾觀感難免不佳，更可能影響市府與消防局形象，不可輕乎。

消防局局長李明峯表示，消防人員執行救災救護途中十萬火急，呼籲市民如聞警報聲，應禮讓消防車或救護車優先通過並嚴禁跟車，以保以自身、消防人員與待救者之生命安全。並再次提醒同仁不要因為自己的疏忽而發生交通事故，希望透過本次教育訓練能建立正確駕駛安全觀念，降低消防車輛執勤時之肇事率。