花蓮共融公園遊戲設施安全引疑慮　縣府：通過認證是安全設計

▲花蓮縣府建設處說明，依據國家標準CNS 12642規定，滑梯之滑出段與地面必須有高差，才是安全的設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日有民眾反應，花蓮東大門共融公園新設遊戲場的溜滑梯於滑出段與地面有高低落差，恐對使用者造成安全疑慮。縣府回應表示，東大門共融公園的遊具與場域設計均依照國家規範，且均於今年7月6日號通過CNS 國家標準的安全認證，提醒家長應注意孩童安全使用各項遊戲設施才能愉快玩樂。

縣府建設處說明，依據國家標準CNS 12642規定，滑梯之滑出段與地面必須有高差，才是安全的設計方式，很多人以為，滑梯的出口與地面有落差就是「設計不良」，會因此造成危險，其實並非如此，由於遊戲場檢驗法規中提到：「滑梯高度若是在122公分以下，滑出段終點高度距離防護鋪面需小於28公分；滑梯高度若是大於122公分，滑出段終點高度距離防護鋪面需介於18~38公分之間。」因此滑梯的出口必須留有高度，目的在讓溜下來的人可以雙腳著地起身，以便能加速離開滑梯出口，才不至於被後方溜下的人撞上。

縣府建設處指出，徐榛蔚縣長就任以來，相當重視開放空間的友善環境營造，以及推動適合親子共同參與的遊戲場，而縣府執行相關場域的規劃設計時，則是首重安全性。

縣長徐榛蔚也不斷提醒縣府執行單位同仁，相關的遊具設計應具特色且要能符合國家標準，並應了解使用者的使用方式；同時也呼籲陪同孩子的家長們，在親子共遊的同時，雖然孩子們的創意無限，但也要適時的給予他們正確使用遊具的觀念與指導，讓所有到遊戲場遊玩的人，都能夠安全安心的使用，愉快盡情的玩樂。