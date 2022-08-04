防失智！吃銀杏不如起身動一動　花蓮門諾推廣健走杖運動

▲花蓮門諾醫院邀請不倒翁學校志工親自傳授健走杖運動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

健康飲食及運動是預防失智最好的方法！花蓮門諾醫院近年來於新城鄉積極打造失智友善社區，繼健康飲食推廣獲得各社區的肯定，今年特地邀請不倒翁學校志工親自傳授健走杖運動，期盼透過各據點種子學員的參與，讓健走杖運動能夠在社區廣泛的推動，以提升長輩肌力、刺激腦部分泌，預防失智症的發生。

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▲▼健走杖運動不論是緩步健走或是坐在椅子上都可以做，對失智症的預防將有很大的幫助。



「左腳、右腳、右腳、左腳」跟著台上指導老師的口號，來自各社區據點的種子學員們個個使出活力，落實健走杖的每一個動作，希望透過自身的學習，把這套健走杖運動帶回社區，讓長輩們都能輕鬆動起來。種子學員王大哥說，沒想到一對健走杖就能衍伸這麼多的健身動作，他一定要在社區裡好好推廣。



根據台灣灣失智症協會統計，我國每12位65歲以上老年人中，就有一位罹患失智症，因此；失智症照護已是目前高齡化社會的重要課題。

門諾醫院在新城鄉推動失智友善已有三年的時間，前兩年除了招募失智友善天使、建立失智友善網絡及店家，也積極推廣失智症的健康飲食，讓社區民眾能夠由飲食上開始調整。今年，除了延續健康飲食推廣外，最重要的就是要讓社區民眾動起來，因為唯有養成良好的運動習慣，才是預防失智症最積極的作為。





活動承辦人陳茜如表示，門諾醫院近年來積極深入社區舉辦失智症相關講座，除了讓民眾對失智症有更深入的認識，也透過檢測機制找出隱藏在家中的失智症患者，讓他們能夠獲得妥善且即時的治療。此外，建構失智友善社區，門諾醫院更串聯在地商家加入失智友善商家，透過友善照護網絡的建立，共同守護社區失智的長輩。

「以常訓代替長照」不倒翁學校志工夏尊湯除了親自示範如何使用健走仗強化各部位的肌力，更以自身韌帶斷裂手術後如何透過健走杖的復健過程與現場學員分享，她強調，健走仗運動共分為13個階段、52個動作，每個環節都是循序漸進，除了能防止跌倒、保護關節和增強肌力，還可以促進靈活度與穩定度，甚至坐在椅子上就能做運動，對社區長輩來說，是一套簡單卻能達到訓練效果的運動。

▲來自各社區據點的種子學員們希望把健走杖運動帶回社區，讓長輩們都能輕鬆動起來。



吃銀杏不如起身動一動，陳茜如進一步說，很多長輩想到要運動就開始退縮，其實；健走仗是非常適合平常沒有運動基礎或是膝蓋退化的長者，不論是緩步健走或是坐在椅子上，只要依照郭建中老師設計的動作慢慢練習，養成每天都能運動的習慣，讓身體血液循環、提升心肺、累積身體肌力，對失智症的預防將有很大的幫助。

門諾醫院也將持續邀請專業老師指導，並在各據點推廣，期盼健走杖運動能夠成為社區運動的潮流，不僅是長者，大家都能動動身體遠離失智。