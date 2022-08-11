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LIVE／快篩實名制第四輪下周開賣　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8/11）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。指揮中心昨日透露，第四輪實名制將於下週實施，今明兩天預期公布確切販售時間與購買方法。另外，考量醫療量能與人力運用等相關運作，社區篩檢站全面退場。

BA.5本土疫情累計24例，有醫師預估8月底就會出現疫情反轉，不只BA.5超越BA.2，且日增病例數可達3萬例。因應疫情多變，指揮中心祭出4項建議，包括未完整接種疫苗者應儘速完成接種，另要適當準備口罩、快篩試劑等防疫物資，以免疫情再起時又要排隊搶買。指揮官王必勝昨日透露，第四輪快篩實名制預定在下週實施，今明兩天會公布確切販售時間與購買方法。

▲▼指揮中心8/8記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

另外，國內現行新冠病例定義採認的是「快篩陽性，經醫事人員確認即為確診」，也因此，PCR採檢需求持續下降，考量醫療量能與人力運用等相關運作，社區篩檢站全面退場，PCR採檢將回到急診處理。不過，指揮中心也指出，若各地方政府有需求，仍可提出展延。

針對PCR採檢收費，醫療應變組副組長羅一鈞說明，只要是醫療需要，包括入境唾液篩檢、疫調需要、有症狀經醫師評估需採檢，都還是可以做公費PCR；但如果是因為要出國，就不屬於醫療需求範圍內，就需要自費。

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