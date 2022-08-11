快訊／今增44例死亡！本土+22650、境外+259





▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2萬2650例本土個案，另增259例境外移入，確診個案當中增加44人死亡。本土病例分布仍以六都為多，當中最多的是新北市4377例，接著依序是台中市2808例、桃園市2604例、台北2579例、高雄市1996例、台南市1594例。

指揮中心表示，今日新增之22,650例本土病例，為10,296例男性，12,343例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,377例)，臺中市(2,808例)，桃園市(2,604例)，臺北市(2,579例)，高雄市(1,996例)，臺南市(1,594例)，彰化縣(944例)，苗栗縣(690例)，新竹縣(678例)，屏東縣(598例)，雲林縣(572例)，新竹市(530例)，宜蘭縣(464例)，南投縣(394例)，花蓮縣(380例)，嘉義縣(358例)，基隆市(342例)，嘉義市(245例)，臺東縣(184例)，金門縣(171例)，澎湖縣(129例)，連江縣(13例)。

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指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月10日至8月8日，死亡日期介於5月25日至8月8日。

指揮中心說明，今日新增259例境外移入個案中，為129例男性，130例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)，加拿大(6例)，柬埔寨、緬甸、香港、泰國、德國及美國(各1例)移入，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月10日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布8/11確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）