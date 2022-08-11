1個月還沒醒！蔡炳坤腦出血「深度昏迷指數8」　醫曝復原2大關鍵





▲台北市副市長蔡炳坤，資料照。（圖／台北市政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市副市長蔡炳坤7月11日因右腦出血性中風而倒下，被送往聯合醫院仁愛院區動手術，至今已經一個月，且傳出昏迷指數仍有8。神經科醫師受訪表示，以昏迷指數判斷，他目前還是中度到重度程度，可能當初腦出血量大，即便經過手術開刀引流，神經受損仍嚴重，腦幹也受到影響；後續要觀察有兩大關鍵，包含「意識有無進步」以及「是否能自主呼吸」。

台北市副市長蔡炳坤7月11日與台北市長柯文哲和台中市議會考察團餐敘時，因右腦出血性中風而倒下，送往聯合醫院仁愛院區手術。仁愛院區曾出面說明，蔡炳坤到院時意識不清，血壓偏高，檢查發現右側大腦大片出血合併中線偏移，緊急進行開顱手術，清除血塊及腦室引流，植入腦壓監測器，術後入住加護病房觀察治療。

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後續再被問及病情，北市聯醫則表示蔡炳坤仍持續接受治療並觀察中，細節涉及病人隱私，不便回應；蔡炳坤辦公室幕僚2日曾透露，他目前仍昏迷中，但瞳孔反應已比之前進步。然而到今天蔡炳坤發生腦出血已經有1個月，還持續住院，且傳出昏迷指數仍有8分。

對此狀況，台灣腦中風學會名譽理事、台大醫院神經部主任鄭建興受訪表示，出血性腦中風的嚴重程度要看事發當時的出血量，個案的情況可能是剛開始出血量就很大，雖然到院時間很快，但因為出血影響，讓神經受損、壓迫情況嚴重，即使完成開刀引流，神經還是受損厲害，且連帶腦幹也受影響，所以讓他的意識恢復的情況不佳。

台灣腦中風學會常務理事、新光醫院神經科科主任連立明表示，人類的清醒中樞位於腦幹，如果腦出血嚴重時，血塊量大，造成腦幹壓迫，清醒中樞就無法維持功能，陷入深度昏迷。他也坦言，一般出血性中風會希望在一週之內恢復意識，如果時間越久，清醒中樞線路很可能難以恢復。

連立明指出，醫療團隊治療方面，應該會持續希望改善腦壓狀況，但清醒中樞受到損傷如果太大，不一定能恢復很好。鄭建興也提到，他如果現在昏迷指數仍有8分，屬於中度到重度程度，加上已經有一個月的昏迷，未來功能恢復到很好是比較不容易的，而且還有使用呼吸器的時間也長。

談到後續觀察關鍵，鄭建興說，首要還是評估意識有無進步，看他的反應動作，張眼、手腳活動，或者是否能做到有意義的回答與反應；另一部分則是要注意能否自主呼吸，臨床病人使用呼吸器超過一個時間，可能還是要考慮氣切。

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