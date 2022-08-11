死亡+44！最年幼僅3歲　男童「染疫併發腦炎」送醫隔天就不治

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增44例死亡，當中最年幼個案為3歲男童，7月31日快篩陽性確診，後於8月5日因為發燒、呼吸困難症狀送急診，檢查懷疑腦炎，被收治加護病房插管使用呼吸器以及藥物，但病況仍持續惡化，隔日不幸過世。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月10日至8月8日，死亡日期介於5月25日至8月8日。

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死亡個案當中又有一名兒童因為併發腦炎過世，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是3歲男童，本身有先天神經系統疾病，7月31日發燒，快篩陽性，視訊看診後在家服藥。

羅一鈞指出，該個案後續於8月5日因為持續發燒、呼吸困難、臉色蒼白至急診，電腦斷層掃瞄顯示大腦腫脹，抽血顯示有多重器官異常與代謝性酸中毒，懷疑腦炎，收治加護病房插管使用呼吸器，給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥、免疫調節劑等藥物治療，不幸仍因病況惡化，於8月6日死亡。

根據指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症累計有159例，有27例死亡；分別為MIS-C90例、腦炎27例、肺炎21例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲▼指揮中心8/11公布本土病例分析、中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）