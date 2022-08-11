沈慧虹提「新校園運動2.0」　正式、代理、行政教師全面照顧

▲沈慧虹今日提出教育政策「新校園運動2.0」，未來若當選，正式、代理、行政教師將全面受到照顧（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（11）日發表教育政策「新校園運動2.0」，以三大方向提升教師教學品質。第一，4年內逐年補足正式教師，代理教師不超過法定8%；第二，代理教師薪水以一年計算；第三，兼行政的教師授課節數降低，照顧新竹市所有教師，全面提升教學品質，讓孩子獲得更理想的學習環境，也讓家長更安心。

沈慧虹表示，過去市府投入教育政策不遺餘力，透過新校園運動新建2校，整建25校、36棟校舍，為孩子打造更好的校園環境，她上周也提出「關埔中小學+1」計畫，除硬體改善，更要提升軟體面的教師教學品質，軟硬兼施。

沈慧虹表示，未來推動教育政策「新校園運動2.0」，從三方向著手。第一，全台都面臨代理教師比例高的問題，尤其110年代理教師比例已來到16.4%。過去新竹市每年努力招聘正式教師，從107至111學年，國中小正式教師共增額289人。

▲沈慧虹說，因財政紀律問題，過去竹市府無法一次補足員額，未來她要超越，上任後4年內補足正式缺，代理教師不超過8%。

沈慧虹指出，因財政紀律問題，過去竹市府雖無法一次到位，但仍每年補充教師員額，未來她要超越，上任後4年內補足正式教師，並依《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》規定，代理教師不超過8%。

第二，沈慧虹表示，當正式教師補足，也要吸引更多優質的代理教師，因此要提升代理老師的薪資環境，薪水以一年計算；第三，減少教師兼職行政的上課節數，讓他們有更多時間發展學校特色，並協助孩子的學習問題。

沈慧虹強調，新校園運動2.0不只照顧正式教師，也要照顧代理教師與兼行政的教師，用具體內容全面提升教學品質。

對於沈慧虹提出的教育政策，時代力量新竹市議員林彥甫肯定沈呼應時代力量黨團訴求，他認為提高國中小正式教師比例並改善代理教師的待遇，期待其他市長參選人也跟進，承諾當選後盡力會提升新竹市的教育品質。

不過，林彥甫也提到，沈慧虹既然提出4年內要補足，應進一步講明未來各年度正式教師開缺的數量，並予時代力量黨團一同要求市府詳細公開說明，究竟過去兩年正式教師開缺數量這麼少，教育預算被花到哪裡？

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