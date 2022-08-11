都超過11億且多次變更　竹市議員揭關埔校舍工程「類棒球場」



▲新竹市議員林彥甫、蔡惠婷今日針對關埔國小新建校舍二期工程驗收召開記者會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

日前新竹市棒球場未驗收就開打，因場地缺失造成球員受傷，引起全國譁然，新竹市府相關招標工程也引起關注。時代力量新竹市議員蔡惠婷、林彥甫今（11）日召開記者會，針對關埔國小新建校舍二期工程一案，擔心發生「校舍未驗收就啟用」的類新竹球場事件， 要求市府公開說明驗收進度明，呼籲市府若未驗收草率啟用，將讓300多名師生暴露危險中。

蔡惠婷表示，近日收到諸多陳情，暑假至今仍在趕工的關埔國小二期校舍工程，能否於開學前完成驗收。因關埔區人口快速增長，每年家長們都面臨強大的入學壓力，2018年比原定提早一年招生，以至校舍完工進度年年都被升上來的班級壓力追著跑，眼見開學即將到來，老師們都還無法進到新教室進行前置準備，讓家長們擔心，是否來得及在8月29日開學前完成驗收作業。

▲林彥甫(左)、蔡惠婷(右)。

蔡惠婷說，關埔新校舍未來將提供300多位師生每天高密集使用，環境安全至關重要，二期校舍在很多人的努力下催生出來，相信大家抱有很高期待，目前離開學只剩下17天，希望市府能公開說明校舍驗收進度讓家長安心，或及早安排因應，別讓師生「用自己的身體做安全測試」。

林彥甫則指出「關埔國小校舍跟新竹市棒球場有三個相似之處」，第一，總經費都超過 11 億，且都歷經多次設計變更。關埔校舍二期工程多達 4 次設計變更，工程費從 6.24 億元增加到 7.87 億元，如加上設計監造費、一期工程費及景觀工程費，新建校舍總經費將超過 11.24 億元。

▲林彥甫指出關埔校舍與新竹棒球場有三個相似之處。

第二是最近一次契約變更都在完工日前不久，且金額皆超過千萬。棒球場統包工程契約變更在開打前 10 天，金額為 1,700 萬元，關埔校舍工程契約變更雖然是在 3 個多月前，但金額高達 5,150 萬元，也讓原本預計在 5 月底完工的二期工程延至 7 月底。而 4 千多萬的關埔校舍景觀工程，從 5 月 17 日第一次招標，歷經 5 次流標，到 7 月 20 日仍無法順利標出。

第三個相似的點，就是工程延宕導致來不及驗收。新竹市棒球場市府已承認是為了開幕賽趕工，所以未完成驗收就開打，也導致因場地缺失造成球員受傷的憾事，如今關埔校舍的工程原預計 7 月底完工，但至昨天 8 月 10 日依然在施工，幾乎已確定無法完成驗收程序。市府應儘速對外說明相關進度，並保證未驗收完畢前，不會拿師生的安全來做校舍改善測試。

▲工務處表示，關埔國小高年級E棟、F棟校舍已於今年7月竣工，8月上旬啟動驗收作業，目前正在辦理第一次驗收，預計8月底完成、取得使用執照，開學前即可完成改善並取得使照。

對於記者會質疑內容，市府則譴責「先射箭再畫靶」。市府發言人楊汶璇說，理解有人和市府同樣關心校園環境，但用危言聳聽的方式，只會造成家長師生擔憂，即便正逢選舉，這種手段也非為市民所樂見。

工務處表示，關埔國小高年級E棟、F棟校舍已於今年7月竣工，並於8月上旬啟動驗收作業，目前正在辦理第一次驗收，且積極進行相關改善作業，預計8月底完成、取得使用執照，開學前即可完成改善並取得使照，絕不影響學生受教權益。

E棟、F棟高年級校舍施工期間，皆落實三級品管制度，確保施工品質，並於開學啟用教室前，由工務處、教育處、施工廠商、監造單位及校方攜手，多方確認教室狀況並協調教室搬遷等整備工作。

市府指出，關埔國小突破校園框架，捨棄圍牆、以小樹林包圍校園，一期校舍工程屢獲國內外大獎肯定，高年級校舍設計延續中低年級校舍理念，打造3層次空間，從大草坡、山谷走廊到全台唯一有種樹的山稜屋頂，教室以黃、綠、黑等植物色系粉刷，讓孩子宛如在森林中上課。

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