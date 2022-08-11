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慶讚中元！台電屏東區處關懷弱勢贈白米　普渡物資愛相隨

▲台電屏東區處顧育成處長（左）創世基金會工作人員、中）台電屏東區處曾淑媚副處長（右） 。（圖／台電屏東區營業處提供，下同）

▲台電屏東區處顧育成處長（左）創世基金會工作人員、中）台電屏東區處曾淑媚副處長（右） 。（圖／台電屏東區營業處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

慶讚中元，台電屏東區處於8月10日舉行中元普渡，並結合公益，號召同仁募得1500公斤白米，將祭祀後的白米及物資捐贈給社福團體，由顧育成處長及曾淑媚副處長代表，分別致贈財團法人屏東啟智教養院等7個慈善機構與弱勢團體，追思先人也將愛心回饋社會。

▲台電屏東區處顧育成處長（左）創世基金會工作人員、中）台電屏東區處曾淑媚副處長（右） 。（圖／台電屏東區營業處提供，下同）

▲台電屏東區處顧育成處長（左）創世基金會工作人員、中）台電屏東區處曾淑媚副處長（右） 。（圖／台電屏東區營業處提供，下同）

致贈機構除啟智教養院外，還有台灣關懷急難救助協會、正德愛心廚房、屏東縣基督教羅騰園肢體殘障服務協會、財團法人屏東縣私立基督教信望愛育幼院、屏東家扶中心及創世基金會等。

顧育成處長表示，台電每年辦理中元普渡活動主要是祈求員工及承攬商工作夥伴工作平安順利，並追思歷年因公殉職同仁，結合公益捐贈白米與物資讓活動更具意義，這項傳統沿襲已久，普渡無形眾生之餘也對於照顧弱勢族群略盡棉薄之力。

今年捐助的物資有白米、奶粉、泡麵、沙拉油、米粉、素蠔油、餅乾、水果、飲料等，對生活困頓的朋友給予最直接的幫助，希望發揮拋磚引玉之效，讓更多人關注弱勢族群，攜手共度生活難關。

屏東家扶中心表示，家扶中心常年給予家有18歲以下的兒童、少年，經濟收入不足的家庭關懷及經濟扶助，主要仍須匯集社會善心支應所需，近年受新冠疫情影響，來自社會各界的善款與物資捐贈銳減，對弱勢族群而言無疑雪上加霜，感謝屏東台電的及時援助，讓弱勢家庭能暫時緩解困境。

其他受贈單位對於台電在疫情期間仍不忘關懷弱勢一致表達感謝，也盼社會各界共襄盛舉，關懷協助更多弱勢家庭。

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