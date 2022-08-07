變電所華麗變身！轉型展館、商業旅館提升居民生活品質

▲新板特區新民變電所1、2樓打造成全台第一座綠能主題展示館「電幻1號所」。（圖／台電提供）

生活中心／綜合報導

我們習以為常的生活，須要有穩定的電力供應才行，但是大型變電所多設置在偏遠地區，不管是民生用電、工廠用電、交通運輸用電，都要從變電所進行電壓轉換後，透過輸電路將電傳送到用戶端，你可知道變電所越接近用電核心，越有助於供電穩定與安全。

用電持續成長，每天上下班需要搭捷運，電力是啟動都市發展不可或缺的動力，電網建設必須超前部署！近年都會區新設變電所結合多目標共構方式，雙北都會區已有許多成功地下型變電所，將電力設施隱身於地下，經專業測量發現地面電磁波的影響極小，甚至遠低於家庭日常電器的使用，地上還可以作為多用途的空間規劃，提供穩定電力的同時也提升居民的居住品質，成為都會區安全且充足的電力後盾。

市區變電所地下化後好處多多！地上可以作為展館、旅館、體育館等各種多功能場域，其中位於新北板橋新板特區新民變電所，位於豪宅區、車水馬龍的百貨商場，1樓租給連鎖餐廳，地下2到4樓才是電力設施，9到16樓是台電北南區營業處，全年供電超過6億度，滿足新板特區用電需求成長，提供三鐵共構穩定電力，特別的是，1、2樓打造成全台第一座綠能主題展示館「電幻1號所」，也是首座蓋在變電所上的展館，開館至今連獲德國紅點設計大獎、美國博物館協會(AAM)繆思獎、美國國際獎項協會(IAA)繆思國際設計獎金獎、義大利A’Design Award等國際大獎肯定，也成為附近居民平時休閒的療癒空間，居民開心說「台電沒有騙人」。

市內變電所華麗變身的還有大安變電所，位於台北市精華地段捷運忠孝復興站附近，不僅是台北市中心第一座超高壓變電所，也是首例與商業旅館共構的變電所；位於台北市中山區小巨蛋旁的中崙變電所，則是首例與體育館共構的變電所，結合球場、球員宿舍及體育處辦公室等多目標使用模式，藉此活化土地利用，提升變電所的周邊生活機能。

地下化室內變電所為單獨隔間的新型設備，配有更完善的消防措施，且台電人員會定期檢測變電所電磁場強度，使民眾放心，也翻轉了變電所以往被視為「鄰避設施」的刻板印象，多目標共構方式興建的變電所兼顧穩定供電、安全、提升生活等優點，成為城市中不可或缺的重要設備。