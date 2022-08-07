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台南打火兄弟中元普渡以功代金　募白米物資幫助社會弱勢團體

▲台南市消防局第四大隊新化分隊，於7日辦理中元普渡，並結合義消顧問團募集約1千公斤白米及物資，贈送社福機構，發揮消防大愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊新化分隊，於7日辦理中元普渡，並結合義消顧問團募集約1千公斤白米及物資，贈送社福機構，發揮消防大愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

普渡兼做愛心！台南市消防局第四大隊新化分隊，於7日辦理中元普渡，結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集豐盛祭品，祈求風調雨順，疫情早日退散，並結合義消顧問團募集約1千公斤白米及物資，贈送給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心等社福機構，發揮消防大愛。

為維護空氣品質，於中元期間避免燃燒紙錢，新化消防分隊響應臺南以功代金政策，將購買紙錢香枝的費用部分捐款做公益，代替燒紙錢達到空污減量環保政策。

▲台南市消防局第四大隊新化分隊，於7日辦理中元普渡，並結合義消顧問團募集約1千公斤白米及物資，贈送社福機構，發揮消防大愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保呼籲民眾，中元普渡焚燒紙錢時，應注意金爐周遭不可放置易燃物品，待燃紙錢應與火爐保持適當距離，火爐位置亦應遠離易燃物或瓦斯桶，火爐上方不能有可燃物，且紙錢尚未完全熄滅前，應有人員在旁監視，以免因焚燒紙錢，產生飛火而釀成火災，同時向現場來參與祭拜的義消兄弟婦宣姊妹及附近民眾做防火宣導及住警器宣導，傳達防火正確觀念。

▲台南市消防局第四大隊新化分隊，於7日辦理中元普渡，並結合義消顧問團募集約1千公斤白米及物資，贈送社福機構，發揮消防大愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲，「時時注意安全，處處預防火災」，民眾於辦理節慶祭祀活動祭拜好兄弟並祈求諸事平安時，應需兼顧生命財產安全；中元普渡祭祀不僅是傳統民俗活動，更能幫助弱勢族群減輕生活負擔，展現台南警義消的俠義精神。

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