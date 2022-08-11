斯里蘭卡「落跑前總統」最新動向！　泰國外交部證實收到入境申請

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）10日證實，已收到斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的入境申請，但泰方強調，拉賈帕克薩只是暫時停留，並非尋求政治庇護。

根據CNN報導，塔尼10日在社群網站發文證實，泰方收到拉賈帕克薩的入境申請，作為外交護照的使用者，他可以在泰國免簽停留90天，這只是暫時性停留，並非在泰國尋求政治庇護。塔尼聲明中未提及拉賈帕克薩將何時入境，《路透社》先前的報導則指出，他將在11日離開新加坡，前往泰國首都曼谷。

斯里蘭卡7月爆發動亂，數千名憤怒群眾闖入總統辦公室與官邸，拉賈帕克薩7月14日經馬爾地夫逃往新加坡，並在當地請辭總統職位，而他目前持有的新加坡簽證將於11日到期。泰國2013年和斯里蘭卡達成免簽協議，持有外交護照的拉賈帕克薩不需簽證就可在當地停留90天。

拉賈帕克薩請辭後，由總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任總統，但斯里蘭卡民怨依舊高漲。斯里蘭卡7月18日宣布破產後，當地民生幾乎崩潰，新任總統接管後依舊沒有好轉，電力公司更在9日宣布將對用電量較少的國民調漲電費，漲幅達264％。

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