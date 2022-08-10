調查局南機站攻破詐騙機房　首腦先一步落跑泰國仍被遣返

▲詐騙集團唐姓嫌犯（中）被泰國遣返。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

者陳宏瑞／高雄報導

法務部調查局南部地區機動工作站日前接獲線報，有一個專門詐騙大陸民眾的詐騙集團機房設在高雄市鳥松區一處社區，經過搜查蒐證後，3日晚間展開攻堅，當場逮捕集團孫姓等4名嫌犯，另一名唐姓主嫌聽到風聲，5日下午就搭機逃往泰國，檢、警專案小組透過司法互助，讓唐嫌被遣返回台，集團5人也全部被檢察官聲請羈押獲准。

南機站是在高雄地檢署檢察官范家振指揮下，結合高雄市調查處、中部地區機動工作站、高雄市政府警察局、新竹市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位組成專案組，在3日晚間破獲位於高雄市鳥松區某社區大樓內的跨境電信詐欺機房，現場逮捕孫姓、蔡姓、黃姓及謝姓4名機房成員，並扣押智慧型手機13支、筆記型電腦3部、安非他命0.71公克及吸毒器具等大批證物。

▲詐騙集團以大陸民眾為主要對象。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，電信詐欺集團成員是於今年7月間，利用高雄市鳥松區澄清湖畔位置隱蔽、外人不易進入的社區大樓，設立跨境電信詐欺機房，大門口外並藏有密錄設備監控以防範遭查緝，南機站經偵查蒐證後，3日晚間8時許，趁孫姓嫌犯等人正要出門時際進入執行搜索，嫌犯一度以身體強行阻擋，並大聲呼喝指示屋內其他成員丟棄詐騙機房內之iPhone工作手機，經壓制犯嫌後進行搜索，發現蔡姓嫌犯已將1支iPhone手機迅速丟出窗外並墜落至社區中庭。

▲南機站破獲詐騙機房 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

南機站擴大偵辦後，追查集團另一名唐姓主嫌涉嫌重大，檢察官5日下午4時30分核發拘票，但是唐嫌提早一步於當天下午2時30分搭機緊急離境，調查局立即透過駐泰國法務秘書及移民署駐泰秘書共同合作向泰國移民單位請求協助拒絕唐嫌入境，並於6日上午11時遣返回國，調查局人員前往桃園國際機場執行拘提任務，成功將潛逃泰國的唐嫌帶回偵訊。

檢、警查出，這個詐欺集團是以偽造的公安人員證件及人民檢察院公文向大陸地區民眾進行跨境電信詐騙，將持續擴大追查詐騙所得流向及追緝其他共犯到案。