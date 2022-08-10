檢調澄清湖畔攻堅民宅！破獲專騙對岸機房　盼共打不受軍演影響

記者黃哲民／台北報導

高雄地檢署日前指揮調查局南部地區機動工作站，在澄清湖畔攻堅查獲1處藏身社區大樓的電信詐欺機房，發現1名漏網之魚唐姓男子搭機逃往泰國，檢調立刻請求泰國移民單位協助拒絕唐男入境，將唐男遣返回台拘提歸案，據悉，該案受害人幾乎全為對岸民眾，雖正值對岸環台軍演緊張之際，我方仍努力尋求兩岸共同打擊詐欺犯罪。

▲調查局與泰國移民單位合作，攔阻搭機逃往泰國的跨境電信詐欺嫌犯唐姓男子（中），遣返回台歸案。（圖／調查局提供）

雄檢獲報得知本案詐欺集團今年（2022年）7月間，以偽造的對岸公安人員證件與人民檢察院公文，向對岸民眾進行跨境電信詐騙，檢方指揮南機站查出此集團的電信機房，藏身高雄市鳥松區澄清湖畔1處大樓社區，此社區佔地甚廣，從社區大門走到社區大樓相隔將近100公尺，幾乎不可能悄悄摸進機房據點。

▲高雄檢調攻堅查獲藏身社區大樓的跨境電信詐欺機房，逮捕4嫌。（圖／調查局提供）

此時調查局高雄市調查處、中部地區機動工作站與轄區高雄市警局，連數百公里外的新竹市警局也接獲線報，檢警調共同成立專案小組，本月（8月）3日晚間8點多聯合攻堅，克服歹徒暗藏的監視鏡頭直奔機房，現場4嫌中，孫姓男子和謝姓男子2嫌拚命用身體擋住門口拖延時間，高呼屋內2名同夥趕快往窗外丟犯案工具。

辦案人員奮力壓制4嫌，在屋內查扣電腦等設備，還發現少量安非他命毒品與吸食器，並到社區中庭找回被扔出屋外的犯罪用手機，查出上千通撥到對岸的通話記錄，也在電腦裡查出詐騙集團用來行騙的假公文等資料，孫男4嫌被送辦，經檢方複訊後向法院聲押禁見均獲准。

▲高雄檢調攻堅查獲藏身社區大樓的跨境電信詐欺機房，起出集團用來行騙的偽造文件。（圖／調查局提供）

南機站發現租用機房現址的唐姓男子是涉犯本案的漏網之魚，本月5日下午4點多取得檢方簽發的拘票要逮人，唐男聽見風聲，當天下午2點多急忙隻身搭機逃往泰國，檢調趕緊透過調查局駐泰國法務秘書與移民署駐泰國秘書，請求泰國移民單位協助，讓剛下機的唐男無法入境，逗留到隔天（6日）上午11點多遣返回台。

▲調查局與泰國移民單位合作，攔阻搭機逃往泰國的跨境電信詐欺嫌犯唐姓男子（左），遣返回台歸案。（圖／調查局提供）

唐男的班機於6日下午3點多返抵桃園機場，調查官隨即拘提唐男，送進防疫旅館隔離3天，經檢方視訊訊問後，讓唐男交保2萬元。由於對岸從本月4日起環台軍演，報復美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，檢調偵辦本案需要對岸協助，很可能在緊繃局勢下被已讀不回，但不影響偵辦，我方仍努力尋求兩岸共同打擊詐欺犯罪。