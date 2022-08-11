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失聯移工狂逃與警扭打　遭制伏後他哀問：誰檢舉我？

▲越南籍阮姓移工見警盤查心虛逃跑。（圖／桃園警分局提供）

▲越南籍阮姓移工見警盤查心虛逃跑。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

已被雇主通報為失聯的越南籍25歲阮姓男子，在員警盤查時突然打開車門，而且不顧馬路上車流狂奔逃逸，並逃入草叢與隨後趕到員警發生扭打，員警最後以辣椒噴霧器將其制伏，阮男被抓後一臉哀怨的問員警「是誰檢舉我」？讓員警哭笑不得。

▲▼甘員在草叢內與逃逸的越南籍移工發生扭打，並用辣椒水制伏。（圖／桃園警分局提供）

▲▼甘員在草叢內與逃逸的越南籍移工發生扭打，並用辣椒水將對方制伏。（圖／桃園警分局提供）

▲▼甘員在草叢內與逃逸的越南籍移工發生扭打，並用辣椒水制伏。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所所長楊孟竟與警員甘哲勳，10日晚巡邏於桃園區龍壽街攔查一輛自小客，駕駛與員警對談時，後座突然有一名越南籍阮姓男子下車，他表示沒帶證件，楊孟竟見他神色慌張，立即提高警覺，並以手勢暗示同仁支援。

▲被逮的失聯越南籍移工哀怨問「誰檢舉我?」。（圖／桃園警分局提供）

▲被逮的失聯越南籍移工哀怨問「誰檢舉我?」。（圖／桃園警分局提供）

甘員見到所長手勢，立即過來協助，阮男見狀不顧車流危險突然狂奔逃逸，甘員立即徒步尾隨，阮男見無路可逃竟跳草叢，並與追來的甘員扭打，員警見其強力反抗，使用辣椒噴霧器，阮男馬上失去抵抗能力被壓制，經查他於今年3月已被雇主通報失聯，依靠打零工維生，晚上搭友人車要去聚餐，沒想到會被警察臨檢盤查，哀怨的問員警是誰檢舉他?讓員警哭笑不得，全案警詢完畢後，移請專勤隊收容。

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