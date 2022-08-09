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大量現金+全身金飾都失蹤！移工仲介慘死家中　親友悲指劫財殺人

記者高堂堯／南投報導

南投移工仲介張姓男子今天上午陳屍自家客廳，其胞姊發現後嚇得趕緊報警，警方初步調查，張男生前疑遭痛毆，目前朝凶殺案等任何可能方向偵辦中；張男胞姊激動泣訴，張男雙手腕、脖子都遭電線綑綁，脖子甚至被綁在椅腳上，全身被打得傷痕累累，死狀甚為悽慘。

▲張姓仲介胞姊出面泣訴發現弟弟雙手遭電線綑綁、慘死的過程。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲張姓仲介胞姊出面泣訴發現弟弟雙手遭電線綑綁、慘死的過程。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，張姓男子今年61歲、從事外籍移工仲介，越南語相當流利，平時也向鄰居自稱自己很有錢，月入6、70萬，而其住處出入複雜，經常有移工進出；今天被發現送醫時已無生命跡象，且頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部呈現大面積瘀斑，兩側下肢也有開放性傷口，經急救後仍是回天乏術，警方研判遭凌虐兇殺的可能性不小，立刻封鎖現場、入內調查採證，並積極調閱周邊監視器、尋找可疑人士出入的蹤跡。

▲張姓仲介的胞姊出面泣訴發現弟弟死狀的過程。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方封鎖命案現場、入內蒐證調查。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲張姓仲介的胞姊出面泣訴發現弟弟死狀的過程。（圖／記者高堂堯翻攝）

張男胞姊下午重返現場，情緒激動地邊哭邊向鄰居和媒體表示，姊弟倆平時感情很好，昨天晚上7點多他們還有聯絡過，也沒有發現任何異狀，想不到就此天人永隔。

因張男患有糖尿病，張姊每天都會送營養早餐到其住處、幫弟弟的健康把關，今天早上8點多抵達按門鈴，張男卻沒來應門，於是拿鑰匙開門，發現屋裡沒開燈、視線昏暗，再仔細一看就驚見張男倒臥地上、雙手被電線綑綁，還以為弟弟自殺了，連忙開燈，才看到連脖子都被電線纏繞、口部被衣物塞住，從頭到腳都布滿傷恆，而且電線綁得很緊、用剪刀才能剪開，可惜全身只剩背部有餘溫、手已冰冷；張姊講到傷心處不禁捶胸頓足，令人鼻酸。

張男親友也透露，張男的工作性質讓他平時必須在身上、家中和座車都置放現金，平時也會配掛金項鍊、金戒指和金手鍊等飾品，且在案發後都消失不見，懷疑兇手是謀財害命，警方目前持續偵辦緝凶中。

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