賴薇如男友簽約收購瑜珈館竟失聯　被判一次付清360萬加罰100萬

▲藝人賴薇如（右）與男友邱樂偉（左）。（圖／翻攝IG:royalisroyal）

記者黃哲民／台北報導

藝人賴薇如的男友邱樂偉去年無預警結束他所經營的精品健身房，被投資人指控涉嫌詐欺，目前檢方仍在偵辦中，不料他同一時間又簽約併購一間瑜珈館，對方依約轉讓全部股權並變更登記給邱男指定的接手經營者，邱男卻反悔不付錢，受害人憤而提告。台北地院認定邱男違約，判他須付清360萬元投資款，還另須支付100萬元懲罰性違約金，可上訴。

本案邱男是在去年（2021年）7月，簽約收購高于雯創辦、經營瑜珈館的柔昱健康事業有限公司，約定分6年72期支付總價360萬元，高女依約在同年8月就把全部股權，轉讓給邱男指定的獨家報導集團女董事長張淯，並將柔昱公司負責人變更登記為張淯，但邱男卻沒依約從今年（2022年）1月起支付每期5萬元。

高女聯繫不到邱男，提告主張雙方合約載明，若邱男違誤1期未付，則往後各期金額均視為全部到期，要求邱男一次付清360萬元，此外，高女指責邱男從去年10月18日就完全失聯，不讀訊息也不接電話，她不知邱男住址，無從寄發書面催告限期履行，因此要求邱男另支付100萬元懲罰性違約金，共460萬元。

邱男抗辯稱，張淯不是他所指定接手的第三人，加上他和高女簽約時，剛結束自己經營的健身房事業，家人要他先做好善後處理、反對他再經營其他事業，剛好張淯願承接瑜珈館，簽約時張淯也在場，他樂見張淯接手，所以請高女直接聯絡張女，最後也是張女受讓柔昱公司並實際經營，高女不應找他要錢。

法官審理認為，即使邱男企圖不認帳，但他與高女之間的經營權交易，不但有契約白紙黑字為憑，另有邱男與高女、張女之間的群組對話紀錄，包括高女反覆詢問邱男是否要用「張姊（指張淯）」的名義接手柔昱，張淯回稱依約邱男「可以指定任何第三人喔」，邱男表示「OK」、「我再提醒張姐把資料給妳（指高女）」等語。

▲共襄創投股份有限公司執行長謝喻詠（右）在律師徐子雅陪同下，到北檢按鈴控告邱樂偉無預警結束健身房營業、涉嫌詐欺。（資料照／記者劉昌松攝）

法官認為，邱男應受自己所簽契約的約束，判他應一次付清360萬元，並從今年1月21日起至清償日止，按年息5%加計利息，外加100萬元懲罰性違約金，從今年2月16日起至清償日止，按年息5%計息，全案還可上訴。

事實上，邱男另因他所經營、主打中高端精品健身的「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，去年7月無預警結束營業，因而被合夥人向台北地檢署按鈴控告涉犯詐欺取財罪嫌，仍在偵辦中。當時賴薇如曾替邱男喊冤，但又傳出2人感情生變、協議分手，賴薇如今年3月公開闢謠，宣稱和邱男「我們很好」。