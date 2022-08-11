2年前高呼挺蔡英文　黃國昌331字籲「總統別與知識分子為敵」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲，民進黨主席、總統蔡英文10日在中執會表示，相信林智堅沒有抄襲，下令全體黨公職「相信自己的同志」，支持林捍衛清白。前立委黃國昌在臉書PO出一篇331字的文章，並以「給蔡英文總統的內心話」為題，坦言自己在2年前呼籲挺蔡，如今則希望總統別與知識分子為敵。

▲蔡英文發聲力挺林智堅。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

黃國昌10日在臉書PO文中提到，2020年總統大選投票前夕，他曾公開呼籲請大家繼續支持蔡英文，但是在林智堅論文門爭議發生之後，看到蔡英文10日於中執會的發言，有些心情想和大家分享，因此寫下這篇「給蔡英文總統的內心話」的文章。

「蔡英文總統在民進黨的中常會中說，『只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰』。」黃國昌表示，他希望蔡英文這段話不是在中執會上說黨內人員說，而是要在總統府對台灣人民說，「我希望蔡總統還記得，她自己曾說過，團結台灣是她的責任；在這個時刻，台灣人期待的是一位台灣人的總統，而不是民進黨的總統。」

黃國昌認為，台灣人現在需要的，是一個能夠團結台灣、保衛民主、捍衛基本價值的總統，不是一個為了鞏固黨的政權，顛倒是非、罔顧事實，分裂台灣社會基本價值的黨主席，加上此刻的國際局勢更需要總統全心投入、團結人民，而非為了政黨選舉，耗損人民的信任，甚至與知識分子為敵。

▼黃國昌臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）