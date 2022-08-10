「有沒有作弊很容易看出來」　鄭寶清喊話民進黨：應尊重台大審查結果

▲民進黨前立委鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅9日遭台大認定論文抄襲，撤銷碩士學位，對此，前民進黨立委鄭寶清10日在直播中表示，民進黨去對抗全台灣最好的大學適不適合要再思考，但任何學校都不該受到政治影響，尊重審查結果，是抄的人要檢討，台大是全世界前百名學校，若不依法處理，台大的精神跟價值通通會丟掉，「我深信這些教授應該不敢亂搞。」

對於台大認為林智堅抄襲情節嚴重，所以取消碩士學位，鄭寶清表示，其實很多人都讀過碩士，現在科技越來越發達，自己求學時期，很多論文有沒有抄也不知道，畢竟寫的論文要跟一百萬本來對、對到海枯石爛也查不到，但現在是有100萬本的論文在快刀軟體內，只要把論文放進去，3-10分鐘就有結果，馬上知道重複的部分有幾%。

鄭寶清指出，很好笑的是，說抄的、被抄的每天開記者會，叫一堆立委、浪費很多國家資源，明明只要快刀軟體一下子就知道的事，何必吵成這樣，現在台大說林智堅抄襲嚴重，所以取消論文，裡面也有很多糾紛，是林智堅跟他的學長余生，林智堅說寫好了給明通治痛丹（陳明通）修改，陳改好了之後卻給余寫，但陳明通說法反覆，每次都不一樣。

鄭寶清表示，現在台大說有抄、下禮拜中華也要公告調查結果，學術歸學術、政治歸政治，抄的人要檢討，台大是全世界前百名學校，台大若是不依法處理、或是有舞弊狀況，台大的精神跟價值通通會丟掉，「我深信這些教授應該不敢亂搞。」

對於黨主席蔡英文力挺林智堅，鄭寶清指出，力挺這件事對不對還要再思考，若民進黨去對抗整個台大、全台灣最好的大學，這樣適不適合都要再思考，不管任何一個學校都不應該受到政治影響，尊重審查結果，現在到底有沒有作弊、違反真理跟正義，這些都很容易看出來。

對於昨日在臉書的發文引起議論，鄭寶清坦言，昨天自己就很煩惱黨的事情，所以在臉書發文，「但自己沒有要針對誰，只是希望大家思考民進黨到底要維護黨、還是維護一個人。」