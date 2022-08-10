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林智堅現身中華大說明　高虹安精神肯定「改變台大情況發憤出席」

▲高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲ 高虹安今日下午前往城隍廟進行參拜，同時回應林智堅論出現中華大學說明論文一事。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長參選人高虹安10日針對林智堅台大論文被判抄襲，卻在今日下午出席中華大學學術倫理審查委員會一事表示，台大審議委員會給林智堅三次機會出席都被拒，希望中華大學也能像台大一樣頂住壓力，做出最專業且公正對判決。

高虹安表示，學術專業交由學術倫理審議委員會判定，台大既然已經過審議委員會判決林智堅論文為抄襲，並撤銷他碩士論文的決定，就應予以尊重。對於民進黨人士說台大用突襲式方式，不給林智堅說明機會，但後來卻由許多事證看出，台大一共給林智堅三次到校說明機會，卻被林智堅本人拒絕，就像學生三次缺考，校方給不及格分數，學生才說沒考怎麼會不及格，對民進黨這種詭辯，相信大家都難以接受。

▲高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高虹安認為，台大能扛住社會壓力做出決定，肯定其風骨，期盼中華大學也能秉持相同精神，至於林智堅改變之前作法，主動前往中華大學說明部分，則應予以精神肯定。

至於今日下午林智堅到中華大學學術倫理委員會說明，高虹安也認為，應是基於上次台大情況，所以改變轉向發憤出席，她認為應給予精神上肯定，也祝福林智堅能將對自己論文最有利證據提交。

同時高虹安也表示，台大在全國關注的重大壓力下，做出最後決定，展現能頂住百年校譽的風骨，期盼中華大學也秉持同樣精神，對林智堅論文案，做出最公正的學術倫理審議結果 。

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