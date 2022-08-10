「錯誤政策釀兩岸緊張」　國民黨：蔡英文別忘記自己是三軍統帥





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文正告國民黨，挑起重擔是第一線國軍，國民黨今（10）日回應，台海緊張局面是民進黨不斷累積兩岸惡意螺旋所堆積而成的，蔡英文無力維繫台灣人民的安全、安定，此時此刻仍挑動國內對立意識，推責給關懷在陸台人安危、處境的在野黨，令國人難以接受。

國民黨表示，「兩岸穩定不是如蔡總統嘴巴喊喊就能憑空實現」，日前蔡英文才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，如今卻對良性交流表達失望，蔡總統將「綠能，你不能」展現到極致。國民黨呼籲蔡總統提出改善當前台海對峙局面的具體作為，而非只說空話、只會卸責，更不應該只會推辛苦的國軍弟兄站上火線，若蔡總統做不到，就應向國人鄭重道歉。

國民黨呼籲蔡英文，專注守護人民安全、區域和平的國家元首之責，而非極盡誤導視聽、煽動分裂之能事，更別忘記自己的身份是三軍統帥，不應該用錯誤政策加重國軍弟兄姊妹的負擔。

國民黨表示，當前台海情勢兵兇戰危之際，「蔡英文政府可曾關心身處對岸的台商、台人、台生處境？」當兩岸關係持續惡化，台灣輸往大陸的多項農漁產品，如葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等遭陸方暫停輸入，蔡政府可曾提出具體協助農漁民的策略？當台灣業者輸往大陸的產品被要求標示「中國台灣」時，經濟部只能消極地請業者回報，毫無實際作為，蔡政府可曾重視企業遭遇的困境？

國民黨指出，當兩岸逐步走向戰爭邊緣的局面，受傷害的始終是平民百姓、商家企業，但蔡總統無力保護人民權利、保障企業利益、維護國家尊嚴，只能向在野黨扣紅帽子，轉移執政無能的焦點、掩蓋無力護民的事實，蔡總統空喊「對建設性交流抱持開放態度」，卻又毫無作為，如何還有顏面指責全力關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲的國民黨？

「國際社會不希望戰爭，更期待兩岸關係和緩」，國民黨強調，捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平的立場堅定不變，此訪問團不僅不會如蔡總統所言「向國際社會傳遞錯誤的訊息」，相信會讓國際社會了解國民黨力促兩岸民間互動往來的努力，請總統停止製造錯誤訊息、停止卸責給在野黨，此舉無助於減緩區域的緊張局勢。