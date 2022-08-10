蔡英文開金口挺堅！鄉民見「2字」反刷問號：把整黨拖下去了

▲蔡英文力挺林智堅，「捍衛自己的清白」。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

面對台大認定論文抄襲，林智堅卻喊話他是受害者，更直呼余正煌「不厚道」，如今總統蔡英文也站起來挺堅，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。」消息曝光後，網友見「同志」2個字後，卻紛紛反刷問號「相信同志，相信黨」、「把整黨拖下去了，有夠笨的」。

蔡英文今（10）日在中執會上精神喊話，民進黨要團結一致，面對年底大選，面臨政治攻擊是其日常。關於林智堅的論文風波，蔡英文出聲力挺表示，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

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蔡英文也有信心直呼，「所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」她強調，更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

看著蔡英文帶頭挺堅，PTT網友們反而對內文中「同志」2個字，紛紛狂刷問號「同志XDDD」、「我身為民進黨同黨同志同鄉當然支持」、「相信同志，相信黨」、「還同志，真的跟共產黨沒兩樣」、「挺同志XD，那就是共產黨啊」、「相信同志，不相信台大」、「全黨一起幫林同志度過難關」、「黨的同志，林智堅同志」、「 穩了，正面迎戰台大，同志們團結～團結」。

另一票網友則回應，「全黨救一人，一起下去讚讚讚」、「這只是巧合，不是抄襲」、「怎不對台大喊話，只對自己黨說」、「年底穩了」、「國家機器要動起來了」、「總統級的背書，穩了穩了」、「既然妳都定調了，我就幫妳高調囉」、「直接跟台大對幹，帥喔」。

▼網有炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）

