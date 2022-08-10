遭台撤銷論文與學位　林智堅喊「程序不公」：捍衛人格清白

▲針對台大學倫會昨天撤銷論文與學位，林智堅今天受訪時仍覺得程序上確實有些不公。（資料照／林智堅競選辦公室提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台大學倫會昨天決定撤銷林智堅論文與學位引發各方矚目，林智堅今（10）日受訪時表示，我覺得台大昨天學倫會的部分，在程序上讓我覺得確實有一些不公，學倫會用時間，後交論文就是抄襲前面先交論文，忽略我們前面提供的人證、物證、公證的資料，我覺得比較可惜；至於臉書發文，就是努力捍衛自己的人格清白，學位絕對不會影響我為桃園市民服務的初衷。

林智堅指出，對於台大學倫會在過程當中我提出人證、物證、公證資料，很遺憾在蘇宏達院長召集的學倫會之下，沒有把這些作為資料來驗證。當然我要特別一提，在我求學階段，我錯過最黃金的時段，我出社會後，盡可能地回到校園充電，不論是在中華大學或是後來的台大，我都非常珍惜在進到校園階段。在台大充電期間，那時候我擔任議員，都盡量排除五六日時間到學校去上課，後來2014年選舉，2015年我都投入在市政的工作，所以論文的時間才交得比較晚。比較遺憾的是學倫會用時間，後交論文就是抄襲前面先交論文，忽略我們前面提供的人證、物證、公證的資料，我覺得比較可惜，但是我雖然對於學倫會的決議覺得相當的遺憾也難以接受。

林智堅強調，我還是相信台大的，我相信台灣大學未來還是會為國家培育出非常多優秀青年學子，我覺得這兩件事情是分開的，我對於學倫會的審定結果感到遺憾也難以接受，但我非常珍惜過去在台大學習這段時間，我也相信台大還是會秉持這樣教育精神，培育出很多優秀的人才。過去我在擔任市長八年來，市民肯定我的是市政上的成績與政績，我所努力和捍衛的是人格還有清白，學位絕對不會去影響到我要為桃園市民服務的初衷。

至於外界質疑台大提出事證，包括與余正煌先生英文的部分錯誤也出現，林智堅解釋，我覺得論文的寫作過程當中，非常謝謝老師陳明通老師的指導，因為我是在職生，相信大家對於我的論文品質也許不夠好，這是可以被檢視與批評的，但我沒有抄襲，這是事實。學倫會應該要就到底我提供的人證、事證、公證的資料去做調查，不是在我的論文裡面尋找瑕疵，我可能寫得不好，我想大家有寫過論文經驗的都會知道，尤其在職的專班生都有工作，寫作論文本身本來就是學習寫作的過程，我可以理解我的理解論文品質不夠好或是有錯誤地方，我都欣然接受大家的批評和指導。

林智堅也針對台大學倫會昨天召開記者會，當下確實覺得有被突襲的感覺，林智堅認為，我們昨天（9）日上午9時30分競辦管理室收到信件，同仁拿到的時間已經是約莫中午，昨天早上我人在台北召開記者會，台大在早上11時也召開記者會，當下確實有種被突襲的感覺。昨（9）日凌晨零時許，我透過黃帝穎律師寄Email到台大，我們排了兩個時間，或由學倫會來安排，我願意到學校學倫去做說明，至始至終在每一次電子郵件的書信裡面，我們都有提到先前我們主張蘇院長已有定見，有了偏頗言論，我們希望他迴避。在兩次電子郵件之後，因為台大認為不需要迴避，所以後來內部討論後，為了自己的清白，我還是決定要到學倫會說明，當然很遺憾也很訝異，昨天台大用這麼大的動作召開了這樣的記者會。大家也看得出來，顯然昨天記者會的內容有很多資料都已經是準備好了。

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