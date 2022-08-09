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台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦：由本人和競選總部說明

▲桃園市長鄭文燦今天出席「大嵙崁計畫說明會－大溪場」時被問到林智堅論文遭台大撤銷時表示，學術的專業判斷，不同的看法應該讓它完整呈現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天出席「大嵙崁計畫說明會－大溪場」時被問到林智堅論文遭台大撤銷時表示，學術的專業判斷，不同的看法應該讓它完整呈現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案今天被台大撤銷論文與碩士學位引發各方矚目，市長鄭文燦下午受訪時表示，台大學倫會的記者會我看了，他以論文的前後順序來判定是否有抄襲或相似，林智堅有清楚的說明他的論文形成在前，余的論文則在後；學術的專業判斷，不同的看法應該讓它完整的呈現。

鄭文燦今天下午出席「大嵙崁計畫說明會-大溪場」，會後受訪時針對林智堅被台大學倫會因涉及抄襲案被撤消學位與論文時指出，台大學倫會的記者會我看了，他是用論文的前後順序來判定是否有抄襲或相似。林智堅市長他有清楚的說明，他的論文形成在前，余生的論文在後，他也把他的硬碟，包括往返的電子郵件清楚地公布，也可以上網查詢。

鄭文燦強調，學術的專業判斷，應該歸於學術的專業判斷，不同的看法應該讓它完整的呈現，我想這個部分由林智堅以及競選總部的團隊來說明。

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