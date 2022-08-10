陳時中不捨香港人曾「信有明天」　看展留言藏洋蔥

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（10日）參訪文化總會舉辦與在台港人舉辦的「備份一座城市BACK UP HONG KONG」特展，他現場寫下「卸下心防，就是備份的開始」這段文字，並感慨地說道，香港從1997年回歸中國後，很快整個政局就開始變調，接著是《國安法》、然後是反送中，「如果當初沒有這麼輕易地卸下心防，也許就不用做這些備份。」

▲陳時中觀看文總「備份一座城市」特展。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中說，香港人當初將主權移交給中國，以為真的會有明天，結果還沒多久，去年反送中跟《國安法》實施，香港不再是香港，「我們在看到備份留下的記憶，但如果當初不要卸下心房，也許今天就不要備份了」。

陳時中說，大家都知道，心理建設如果不足，可能心防就會被突破，心防如果卸下，很多事情就會無奈的發生，很感慨，1997年7月1日香港回歸，香港《蘋果日報》頭版刊出「信有明天」，但就在這句話刊出的那一刻，就已經可以預見到26年之後的香港。

此外，對於國民黨市長參選人蔣萬安曾質疑「港澳條例」草案尚在立法院還沒有完成三讀，陳時中表示，想用這樣議事的規則，或相關立法程序來批評台灣人對民主自由的堅持，應該要把高度再提高一點，立法有相關的程序，跟大家需要瞭解跟顧忌的地方，但是有沒有展現對於自由民主的堅持、對於施暴的人提出抗議，大家都會看得很清楚。

香港《蘋果日報》於1995年創刊，是香港第一份全彩印刷的報紙，創刊26年來見證並陪伴香港的興衰，如今《港蘋》已成為歷史，文化總會舉辦「備份一座城市」特展，於文總城南空間NO.1開幕，盼透過逾百份剪報「備份香港」，讓生活在自由土地上的人們，勿忘香港曾經榮光。

▼陳時中觀看文總「備份一座城市」特展。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）