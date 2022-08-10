　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳緯勝／台灣老店商標繼承權爭奪啟示錄

▲▼ 上海老天祿,滷味 。（圖／記者張鈞婷攝）

▲國內滷味名店的「老天祿」也曾爆發商標戰 。（圖／資料照）

最近有一則關於影星林青霞的愛店「興記水餃」因家庭爭產標遭禁用的新聞，其中，老闆娘強調商標問題已經都協調好了，「興記水餃」會繼續營業。提到商標繼承權，過去曾經發生過的台灣老店商標爭議有：曾記麻糬、青蛙下蛋、賽門甜不辣、上海老天祿等等，這些商標爭議則有個特點，多數是家族本身的家務事。

最常發生老店商標爭議的，就是在先商標權人過世後，在商標繼承問題上便產生爭議。如商標權人為自然人的情況，商標權就有如遺產，應依照《民法》繼承相關規定進行繼承。倘若在先商標權人在世時有約定繼承，例如立下遺囑，則依約定進行繼承，否則比照遺產繼承的法定順位進行繼承，這個時候可能就會出現多人共有商標權的情況。例如，依《民法》規定，配偶是當然繼承人，子女為第一繼承順位，所以仍在世的配偶和子女會繼承並共有商標權。

商標共有人一多，情況就會變得複雜許多。依根據《商標法》第46條：「共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。」也就是說，當商標共有人當中有一個人有不同的意見，這個商標權的權利異動或主張，就會變得窒礙難行。

而實務上也常發生，在先商標權人過世後，因無法順利取得所有法定繼承人的書面同意，商標權未能進行移轉，最後無法進行延展的情況。依《商標法》第47條第1項第2款，「商標權人死亡而無繼承人者，商標權自商標權人死亡後消滅。」所以老店的商標權歸屬問題，不得不早點進行規劃。

另一種常見的老店商標爭議為，老店商標被搶註的問題。台灣的經濟發展如同這些老店創辦人，在創辦初期歷經艱辛，排除萬難，一步一腳印的打造出家喻戶曉的老品牌。但早期的商標註冊風氣並不盛行，往往在打響品牌知名度的同時仍未註冊商標，導致有心人士搶先註冊，甚至迫使老店必須改名經營的情形。目前我國《商標法》已有相當多的規定來扼止這種搶註行為。

《商標法》第30條第1項第12款，「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。」這就是說，只要你能夠證明對方是知道你的商標存在的，而且註冊在跟你的生意相同或類似的指定商品或服務，那你就有機會撤銷這個搶註的商標權。

另外，《商標法》第30條第1項第11款，「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」許多老店的商標已是家喻戶曉，堪稱著名程度，只要能夠證明老店的商標在我國已達著名程度，那就有機會撤銷這個搶註的商標權。

最後一個筆者認為常見的老店商標爭議為，商標之描述性合理使用問題。常見的描述性合理使用，如XXX的二代、XXX的前主廚、XXX的相同湯底等等，這些看似合理的描述，在訴訟實務上往往一點都不合理。依常理來說，商家會使用這些描述性字詞，無非就是希望能夠沾上老店商標的光，藉此吸引更多消費者上門。因此，從這個角度來說，使用者有極高的機率最後被認定是侵害了商標權。

以上這些法律救濟手段雖然可以挽救老店的商標權，仍必須付出一定的代價，因此最省錢及省力的方式，還是早點提出商標註冊，早點進行規劃的好。（本文轉載自法操

好文推薦

陳緯勝／那一年，我們一起跳的毽子操

●陳緯勝，碩品智權事務所創辦人。以上言論不代表本報立場。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
「超強運4星座」8月旺到爆！專家：財運、桃花擋不住
員警獲報「中和60人互砍」！快打部隊到場傻眼　屁孩下場慘了
睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」
《柯南》結局5年前就畫好了！作者認擔憂：不確定意外何時來
「有沒有作弊很容易看出來」　前綠委喊話：應尊重台大審查結果

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

林青霞超愛「興記水餃」　過年前每天狂賣4、5萬顆

「臉書改名Meta」壓垮公司營運　美企MetaX控告商標侵權　

才賣1支《哆啦A夢》傘就挨告！涉侵害商標判拘50天　買主身分曝

名字太像「只差1個字」！陸電動車廠進軍歐洲卻遭Audi提告侵權

劉時宇／補習班取名「台大」錯了嗎？法院為何判賠錢

波特王搶先出手！2月就已「註冊商標」疑成導火線…前東家蒙鼓裡

陳緯勝／台灣老店商標繼承權爭奪啟示錄

李家豪／檢舉賄選選賢與能

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

街頭路人大突襲～旁人突蹲下民眾嚇傻...崩潰喊不

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

陳緯勝／台灣老店商標繼承權爭奪啟示錄

李家豪／檢舉賄選選賢與能

「4000年一遇美女」鞠婧禕上圍消風成排骨胸！　瘦過頭近照曝光

不斷出現相似造型被指得了「Jennie病」　Yeri首次親自正面回應

三輪重機霸主Can-Am「轉投電動二輪」！街跑越野雙車型2024量產

「錯誤政策釀兩岸緊張」　國民黨：蔡英文別忘記自己是三軍統帥

媽多買便當沒人吃！隔2小時要求「退貨」遭拒怒公審：邏輯有問題

第一眼看到什麼動物？一張圖測試你「最近壓力是否破表」

時機敏感！夏立言堅持訪陸　李來希嘆想不透：紅帽子戴上去剛好而已

從統計模型分析　林智堅為何是抄襲者

大聯盟帶球迷搭時光機！　再返《夢幻成真》經典電影場景

戴資穎榮膺世錦賽第2種子！　8強可能強碰日本奧原希望

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

法律熱門新聞

李家豪／檢舉賄選選賢與能

陳緯勝／老店商標繼承權

柯博齡／車停白線為何被開單

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

吳景欽／論文是否抄襲誰來認定

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

給說法／玩空拍機小心違法遭罰

5男關一起　牢房竟變炮房

狼師性侵國中女　輕判6月定讞

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

李善植／和解書有法律效力嗎

李善植／網購商品不滿意都可退嗎

更多熱門

相關新聞

台中三屍命案　死刑撤銷發回

台中三屍命案　死刑撤銷發回

發生在2019年的台中「母子三屍案」，傳播公關陳姓女子遭同居男友陳宏嘉掐死後，陳男再將10個月大的雙胞兒子放進洗衣機內活活悶死。一二審均將陳男判處死刑，案經上訴，最高法院10日撤銷死刑，發回台中高分院更審。

玉井佛堂縱火7死案　撤銷發回更審

玉井佛堂縱火7死案　撤銷發回更審

李家豪／檢舉賄選選賢與能

李家豪／檢舉賄選選賢與能

摔死7月大男嬰　生母同居人判刑10年定讞

摔死7月大男嬰　生母同居人判刑10年定讞

群聯財報不實案　前董座潘健成獲緩刑

群聯財報不實案　前董座潘健成獲緩刑

關鍵字：

法律司改人權法操陳緯勝智財權商標權興記水餃上海老天祿商標法繼承權

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面