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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李家豪／檢舉賄選選賢與能

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘）

▲選舉重在選賢與能，勇於檢舉賄選，選人以廉。（圖／記者周宸亘）

111年地方公職人員九合一選舉將在11月26日舉辦投票，包括直轄市（六都）的直轄市長、直轄市議員、里長、直轄市山地原住民區及區民代表，以及縣轄市的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，都要在這一天經由投票選出。

8月18日中央選舉委員會就會發布選舉公告，緊接著就是候選人登記、政黨推薦、候選人號次抽籤、政見發表、競選活動、投票等一連串的選舉活動。選舉活動期間，警調及司法機關也會盡全力地查察賄選，對於任何形式的賄選、選舉暴力、假訊息散布及影響選舉的境外資金等，任何會妨害公平選舉的行為都是檢調機關查緝的重點。

針對各種妨害選舉的行為，在《公職人員選舉罷免法》第93條到第113條都有處罰的規定，包括煽惑他人犯罪的競選言論、利用競選、助選而聚眾施暴妨害秩序、妨礙公務、以財物及不正利益賄選、散布不實言論等，另外還有選舉賭盤的處罰、境外資金資助政治勢力的《反滲透法》等規定。

除了檢警調人員的積極查緝外，更需要人民的配合。為淨化選風，鼓勵人民檢舉，以利檢調機關追查，政府訂有「鼓勵檢舉賄選要點」，對於檢舉賄選而幫助查獲之檢舉人，給與至少50萬元以上之檢舉獎金。

以本次的九合一選舉為例，若因檢舉直轄市縣市長賄選而查獲者，檢舉人可以獲得1,000萬元檢舉獎金；檢舉直轄市議員候選人、縣市長賄選而查獲者，檢舉人可以獲得500萬元檢舉獎金；檢舉縣轄市議員候選人賄選而查獲者，檢舉人獲得200萬元檢舉獎金；檢舉以上四種候選人之配偶、直系血親、五親等內旁系血親、三親等內姻親或候選人競選總幹事為候選人賄選而查獲者，也可以獲得100萬元檢舉獎金；檢舉其他種候選人賄選而查獲者，每一檢舉案件可以獲得50萬元檢舉獎金。

當然，對於檢舉人的身分及個人資料，不論是偵辦期間或起訴後，一直到審判結束，全程都是保密的，保障檢舉人的人身安全。

選舉是民主國家最重要的一個機制，人民可以用自己的意志、自己的一票，決定民意代表及公職人員。公平選舉是選舉制度最重要的核心價值，每次的選舉應該都是憑候選人自己的實力、能力來取得人民的信任。請大家一起拒絕賄選，勇於檢舉賄選，不只選賢與能，也選人以廉。

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