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玉井真理家族前輩堂縱火7死案　曾文彥無期徒刑撤銷發回

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子曾文彥縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，遭判無期徒刑定讞。（記者林云翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南玉井真理家族前輩堂，2019年底發生火災，男子曾文彥因與人發生怨隙，及被拒入住，竟挾怨報復，在深夜縱火燒毀該佛堂，造成7死2傷的慘劇。曾男一審遭重判死刑，但二審台南高分院改判處他無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院10日撤銷原判決，發回更審。

判決書指出，曾文彥前於2017年間，曾在台南市玉井區真理佛堂前輩堂之北棟房間內居住過，因與他人發生糾紛而離開。他在2019年間再表達希望返回居住之意，遭佛堂負責人張和平婉拒，曾男遂認張和平有所偏袒，懷恨在心。

曾男於2019年12月13日深夜11時50分，買了10公升汽油前往前輩堂，並在北棟一樓玄關及臨西邊走道附近處潑灑汽油，再持打火機點燃衛生紙後擲入潑灑汽油處，瞬間引發爆烈燃燒。由於北棟為供人居住之住宅，大多為木質裝潢，又僅有一主要出入口，曾男點燃的火勢瞬間成為大火，火勢迅速蔓延燃燒而焚燬住宅，另外還造成當時正在房間內休憩的多名住戶死傷，造成7死2傷的慘劇。

曾男縱火後因雙腳小腿部位亦遭火勢波及，他在雙腳傷燙傷下走到台三線道路上，最後因痛苦難耐、主動撥打110報案。曾男在電話中坦承縱火並求援，台南市警玉井分局警員趕赴現場將他逮捕，檢方聲押獲准，並依照「殺人」等罪嫌，對他提起公訴。

一審法院認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷、泯滅人性，還對此舉洋洋得意，重判死刑。案件上訴二審後，高等法院台南分院審理時，曾男表達後悔，因為早就該先解決掉佛堂負責人的兒子！但二審法院認為他自幼有「嚴重社會心理障礙」且治療不彰、符合自首條件等4項理由，改判無期徒刑，裭奪公權終身。全案再上訴，最高法院10日撤銷原判決，發回更審。

▼玉井真理前輩堂北棟當時唯一出入口出現大火，釀7死2傷慘劇。（圖／記者林悅翻攝）

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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