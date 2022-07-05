才賣1支《哆啦A夢》傘就挨告！涉侵害商標判拘50天　買主身分曝

▲彭女將印有《哆啦A夢》圖案的雨傘放上網購平台販賣，被因違反商標法提告，法院判拘役50日，緩刑2年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／南投報導

一名彭姓女子想經營網購，自行購入了一批印有知名日本漫畫《哆啦A夢》圖樣的雨傘，以每支390元的售價在蝦皮平台上販售，但才賣出1支，彭女就吃上侵害商標權官司，且這1支還是被日商漫畫在台灣代理公司發現為蒐證而購買。南投地院簡易庭依侵害商標權之商品罪，判彭女拘役50日，緩刑2年，沒收所得390元與沒賣掉的傘。

判決書指出，彭女明知《哆啦A夢》的商標名稱及圖樣，已依法向智慧財產局申請註冊登記，但卻未得商標權人同意，在2021年4月起在蝦皮購物上，用其老公的名義辦帳號，以每支390元的價格，刊登有《哆啦A夢》圖樣的雨傘進行銷售。

而這個舉動恰好被日商漫畫公司在台之代理公司發現，商標權人為了蒐證，先以消費者名義訂購了1支雨傘，等到貨後確認為他們的商標商品，送鑑定後報警處理。

彭女到案後坦承事實，且在鑑定結果與商標權人提供的資料皆詳盡下，檢察官認定犯行，向法院聲請簡易判決。

法院認為，彭女並無前科紀錄，因一時失慮而觸法，惟念她到案後坦承自白，所侵害隻商品價值非高、商品數量也不多，且彭女販售取得的390元，係因商標權人出於蒐證目的而購入，顯無購買的真意，事實上不能完成買賣，屬販賣行為之未遂階段，考量犯罪動機、背景等，依侵害商標權之商品罪處拘役50日，予緩刑2年，