群聯財報不實案　前董事長潘健成二審獲判緩刑5年免入監

▲群聯前董事長潘健成，二審獲判緩刑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上櫃公司、快閃記憶體控制晶片大廠群聯電子（8299）前董事長潘健成，多年前爆發作假帳案件，遭檢方以《證交法》「財報不實」、「偽造文書」等罪提起公訴。一審將他判刑2年與1年10年，案經上訴，高院10日二審宣判，除了酌減刑度以外，還宣告緩刑5年的自新機會。可上訴。

本案發生於2009年到2014年間，檢方調查，潘健成為了靈活運用資金，並減少他另外設立的華威達、聯東等公司的資金持有成本，就指示屬下時任董事長特助于志強、財務會計經理邱淑華等人，安排虛假（或循環）交易，導致群聯、聯東、華威達傳票、帳冊及財務報表不實，公司資金則移往香港子公司永馳公司。

檢方調查後，2017年8月間首度偵結，檢方考量潘健成並無獲得不法利益，給予緩起訴處分，處分金為1億1千萬元；不過高等檢察署將全案發回續查。新竹地檢署第二度偵查後，決定對潘健成等人提起公訴。

一審法院審理後，依照《證券交易法》「財報申報不實罪」，將潘健成判刑2年；另外他偽造文書部分則遭判刑1年10月。同案被告于志強、邱淑華等人也遭到判刑，但都獲得緩刑。案件上訴第二審。

高院二審審理時，潘健成認罪並表示悔意。全案於10日宣判，高院將潘健成「財報申報不實罪」酌減刑度為1年10月，另外偽造文書罪部分也是維持1年10月（得易科罰金），兩部分的罪責均宣告緩刑5年，但須於判決確定3年內繳交3千萬元給予公庫，並接受5場次的法治教育。同案被告于、邱等人仍維持緩刑。