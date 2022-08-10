揍4歲男童肚子打破盲腸腹膜炎而死　生母同居男友判9年定讞

▲男童遭打破盲腸，腹痛2天而死。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

台中楊姓男子去年6月間，因同居人的4歲兒子不服管教，楊男竟失控動手毆打男童腹部，打破盲腸後，男童腹痛難忍，痛了2天後被送醫治療，引發腹膜炎而死。楊男一審遭判刑8年，二審加重改判9年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，楊男與男童的母親陳姓女子同居，3人在台中龍井區租屋同住。案發於去年6月間，晚間10點多，男童不聽從楊男管教，不願上床睡覺，還吵著要出門。楊男失控，出手掌摑男童臉頰，並以握拳或掌摑之方式，毆打男童肚子多下。

男童被打後，盲腸遭到打破，肚子開始疼痛。一直到2天後的早上10點多，楊男才將男童帶到小兒科診所求診，但楊男隱瞞毆打男童腹部的事實，醫師診斷為疑似便秘、胃炎，並開立轉診單。但楊男不聽從醫師指示立即轉診，結果男童持續疼痛，當天下午就因為腹部絞痛而全身癱軟倒地，楊男這才趕緊打119求救，救護人員將男童送往臺中榮民總醫院，於到院前即因敗血性休克無心跳呼吸，經急救無效後，於當日16時死亡。

案經檢警單位調查後，發現楊男涉有重嫌，檢方最後依照「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」對楊男提起公訴。一審法院審理時，楊男坦承犯行，但他辯稱自己當時毆打男童，是因為男童閃躲才打到肚子，充其量構成「過失致死罪」；而他雖口頭道歉但卻未與男童家屬達成和解。一審法院將他判刑8年。

案經上訴，二審台中高分院審理後，認為楊男除了毆打男童腹部以外，還有掌摑男童臉部，這部分也需論以傷害罪；此外，台中高分院也認為楊男為掩飾犯行，不及時將男童送醫，還隱瞞重拳毆打男童肚子的事實，誤導醫師診斷；之後又不遵守醫囑轉診，延宕救治時間。台中高分院認為楊男造成男童受有嚴重傷害在先，又未立即積極協助救治而導致男童死亡，心態實在可議。台中高分院二審因此加重刑度，改判有期徒刑9年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。