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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉哲嘉／搶黃燈肇事仍有刑責

▲紅綠燈,闖紅燈,紅燈,交通號誌。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「綠燈行，紅燈停」是最基本的交通規則，而黃燈則是在警示駕駛人路權即將消失。（圖／取自免費圖庫pexels）

「綠燈行，紅燈停」是交通規則中對於駕駛人路權畫分最基本的ABC，至於介於綠燈與紅燈之間的「黃燈」，其定義根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條第4款之規定：「圓形黃燈用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權」。也就是說，當黃燈顯示時，就是在警示駕駛人路權即將消失。

在這個路權行將消失的時點上，駕駛人究竟是要盡速通過？或是停等下個綠燈亮起後再行通過？在交通規則上並無明文的規範，而是委由駕駛人依當下行車的狀況，以最安全的方式行進。關於駕駛人搶黃燈的行為，交通規則既然委由駕駛人判斷當下的行進方式，自然不會有違規的問題，所以在行政罰上，「搶黃燈」的行為確實是不予處罰。

但行政罰上無違規的行為，並不代表在民、刑事法律上一定會是無責任（例如，沒事拿著球棒在路上亂揮並不會被開罰單，但亂揮時不小心打到人，依然有民、刑事責任）。駕駛人「搶黃燈」的當下，雖然擁有一個行將消逝的路權，但根據《道路交通安全規則》第94條第3項規定：「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施」。所謂的「隨時注意車前狀況」，依實務上判決之見解則是認為，駕駛人就其注意力所及之情況下，對於車前已存在或可能存在事物應予注意，以便採取適當之反應措施。駕駛人注意車前狀況，應建立在行車當時之時間、空間之一切狀況下，進行綜合判斷。

當駕駛人搶黃燈號誌通過路口時，仍負有「隨時注意車前狀況」之義務，而且在通過路口時，更因駕駛人明知路權行將消逝，比綠燈通行時更需要小心謹慎的注意車前狀況，並且隨時做好應變煞停或閃避措施，方能避免應變不及而產生的碰撞。

因此，駕駛人在交岔路口見黃燈號誌亮起時，不能一概的認為還擁有殘存的路權，不顧一切的奮力向前衝。因為此時在法律的評價上，等同要求駕駛人若決定通過路口，必須確保通過時不會發生危險，甚至一旦碰到了危險，還必須做好應變隨時煞停或閃避措施，來防止他人傷亡結果發生的義務；否則駕駛人就應該選擇於停止線前停止通過，以避免危險結果的發生。當駕駛人看到黃燈的警示，未減速反而決定通過，卻又無法防止他人傷亡的結果，即有可能被認定有「疏於注意車前狀況」的過失，而同時需負擔民、刑事責任。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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