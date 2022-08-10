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社會 社會焦點 保障人權

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中三屍命案兇手陳宏嘉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2019年的台中「母子三屍案」，傳播公關陳姓女子遭同居男友陳宏嘉掐死後，陳男再將10個月大的雙胞兒子放進洗衣機內活活悶死。一二審均將陳男判處死刑，案經上訴，最高法院10日撤銷死刑，發回台中高分院更審。

本案發生於2019年11月7日，台中市一棟住商混合大樓出現不明臭味，警方獲報後破門而入，發現現場有兩條棉被整齊的放在地上，一掀開竟是一名女子的屍體，另一條棉被掀開後則是一對約10個月大的雙胞胎男嬰屍體。3人身上的衣物都乾淨整齊，但屍體腐臭、浮腫、流出屍水，預估死亡4到5天。

由於現場沒有自殺跡象，也沒有外力強行進入的痕跡，冷氣還開的極強，另外還有很濃郁的香水味，三具屍體均改著棉被，現場明顯被整理加工，檢警單位認為這應該是熟人殺害案件。經過清查後，發現與死者同居的男友陳宏嘉涉有重嫌，最後在彰化一家網咖逮捕陳宏嘉。

陳男被捕後供稱，他偷看女友手機發現她與客人曖昧，一時氣憤就勒斃女友。當時殺了女友，就叫了外送刈包及筍片湯吃，到了晚上12點多，發現小孩沒東西吃在哭鬧，覺得他們以後沒人照顧很可憐，乾脆把雙胞胎放進洗衣機內，在上面放了一層墊子，洗衣機蓋上後再蓋了2條厚毛毯，等到約1小時後發現沒有哭聲了，才把雙胞胎屍體抱出來。檢方依照「家暴殺人」罪嫌，對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男供稱對於殺害女友不後悔，但對於殺害雙胞胎兒子感到很後悔。而一二審法院均認為他惡性重大，有與世永久隔絕的必要，因此均將陳男判處死刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院審理後，認為死刑判決認定事實、適用法律還有疑慮，因此撤銷死刑判決，發回台中高分院更為審理。

▼台中三屍案，死刑判決撤銷發回。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲《ETtoday新聞雲》9日前往母子3人小靈位，只有奶瓶、奶粉罐；12日已多了熱心民眾弔祭的娃娃、玩具。

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