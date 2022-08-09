台南市產官學共同合作　辦理照顧服務員職前訓練專班

▲台南市勞工局、台南市社區照顧協會與敏惠醫護管理專科學校，產官學共同合作辦理照顧服務員職前訓練專班。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市勞工局、台南市社區照顧協會與敏惠醫護管理專科學校等單位，以產官學共同合作方式辦理「照顧服務員職前訓練專班」，在父親節當日於敏惠醫專揭開序幕，勞工局王鑫基局長親臨主持開訓典禮，為長期照顧專業人才培育挹注活水源頭。

勞工局王鑫基局長說，愛就是在照顧失能者時，看到自己的責任！照顧專業是一項利己利人的工作，在未來的超高齡社會中，讓有志的從業者有穩定的收入，可以支持自己的家庭，更可以透過專業的照顧服務產出，不僅是幫助長者，活出生命的品質和尊嚴，更可以幫助其他家庭照顧成員有喘息的空間。照顧工作是一份「人對人」的愛心服務，照顧服務員幫助失能長輩翻身、擦背、備餐、餵食、換衣服等日常生活照顧，藉此減輕家屬負擔。

台南市社區照顧協會蕭林洲理事長期勉培訓學員，以「助人利己，暖心照顧」參與這項專業培訓。回首成立協會進入照顧專業工作已經20年，懷抱著「勇於承擔責任，不怕苦、不怕難」的信念，已在北台南站穩腳步，更願意投入資源，培育新血輪，帶動照顧團隊提供扎實服務。「認同、傾聽與陪伴」是拉近雙方最好的方法，更能收到被服務者與服務者的互信。更重要的是以「耐心」、「愛心」、「貼心」、「尊重」來看待服務的長輩們。理事長語重心長地提醒在場所有人，有一天你我都會老，今天聽見、看見這些高齡者的需要，就是你未來的需要！因此，理事長期許每一位學員，在這樣優質教學環境下，一定要用心學習、善待每一個個案。

敏惠醫專葉至誠校長代表學校，感謝勞工局及協會的信賴及付託，於學校開辦深具社會需求的專業培育，同時為質優量足的長照人才培育建立倆好可行的具體模式。本次高齡照顧服務員職前訓練，透過學校優質師資團隊，建立學員具有學理知識和專業技術的基礎，讓學員了解產業的服務實況。培育務實致用的專業人才是學校辦學50餘年來不變的初衷，本次產、官、學共同合作，將學校的學理培育，銜接照顧現場的職能訓練，包含核心課程70小時與實習課程48小時，共計118小時，結訓後可報考「照顧服務員技術士技能檢定」。領有證照的照顧服務員，可進入安養機構，或前往家有失能老人、身心障礙者的家庭，從事居家照顧服務工作。以呼應社會發展的需要，照顧到長者的需求。