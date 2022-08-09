2022總統教育獎最年輕得主在菊島　黃宜萱最想說：謝謝

圖、文／慈濟基金會 林佳予

2022年總統教育獎上週於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，最年輕得主是澎湖縣中興國小四年級黃宜萱同學，雖然從小生活條件有限，家裡最拮据的時候，不僅白飯果腹，甚至存摺的數字是個位數。但扶養她長大的母親與兩位姊姊給予滿滿的愛與正向引導，黃宜萱不會覺得自己身處逆境，反而會利用機會回饋社會。對於一路上許多幫助過她的貴人，無論是公部門、社福團體、師長、同學……黃宜萱最想跟他們說聲：「謝謝」。

黃宜萱同學靠母親工作與自己的獎學金，還有過年擺攤賣自己的手藝品例如應景摺紙、紅包袋…貼補家用，在家裡也會幫忙洗碗、整理房間、掃地拖地…等家務，課餘時間學習圍棋、揚琴等才藝，課業總是名列前茅，從幼稚園到小學獲獎不斷，在校如果有同學問她課業問題，黃宜萱也不吝教學，黃宜萱表示，老師在早自習出功課後，我就利用早自習把功課寫完了，上課認真，專注聽。

▲黃宜萱的手工藝品都是獨一無二，過年會擺攤賺取零用金。

黃宜萱一家雖然曾受社福團體支助，但堅持靠自己的努力，目前仰賴母親工作積蓄、姊姊打工、黃宜萱的獎學金，黜衣縮食度日。黃宜萱的母親提及最辛苦的時候，常常存摺裡都是個位數、白飯果腹，「沒有人是有義務幫我們的，所以即便再困難，我們也不會主動說。如果不是慈濟志工三不五時的關心詢問，我們是不會主動開口請求幫忙，但他們都會幫我們想到辦法。」

「每天看到媽媽陪著孩子走路上學」，這是澎湖縣中興國小陳智賢校長對他們的深刻印象。陳智賢表示，覺得宜萱的心理素質很正向、抗壓，希望宜萱未來朝著她的目標前進，訂定自己的人生目標，在邁向目標的道路都需要找到方法跟策略，築夢踏實，未來真的不是夢，宜萱是值得讓人期待的孩子。

黃宜萱目前喜歡、擅長的是圍棋，曾獲第一屆菊島盃全國圍棋公開賽第4名。圍棋老師林康得知黃宜萱的家境後，就沒有再收取學費，而黃宜萱也因為實力與特質，在圍棋教室擔任助教、幫忙指導小朋友，圍棋教室林韻老師表示，黃宜萱不藏私、會讓子，這樣的態度是我們很需要的助手，雖然我們不收學費，但他其實也是自願來分享、當志工。

▲2022年最年輕的總統教育獎得主黃宜萱(右)，希望可以跟她的圍棋老師林康(左)一樣，當一個助人的圍棋老師。



慈濟志工一路陪伴，也見證她們的艱辛與努力，志工蔡麗春表示，我們看到黃宜萱的努力與堅持，從受助變成助人者，由衷敬佩與讚嘆。人生沒有過不去的關卡，在於本身要不要努力，黃宜萱一家做了最好的示範。

總統教育獎得主黃宜萱表示，謝謝慈濟對我們的幫助，謝謝善心大德們。我喜歡圍棋，要跟林康老師一樣，對於經濟弱勢的孩子可以免收費。在學校如果同學問我功課，我也會教他。

黃宜萱的母親總是教宜萱保持感恩的心，非常謝謝所有幫助過他們的人，也要把善循環延續下去。母女倆會把握當志工的機會回饋社會，曾到澎湖靜思堂新芽獎學金頒獎典禮當引導志工、宜萱也會利用她的巧手幫忙作文宣，協助手工DIY。黃宜萱的母親：「希望宜萱做自己就好，平安長大、開心就好。」

▼慈濟志工蔡麗春(左二)一路看著黃宜萱的母親(右一)與黃宜萱(右二)的艱辛與努力，非常感動。