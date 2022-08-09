　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

▲有網友在澎湖路邊發現特殊的藍色標線。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友在澎湖路邊發現特殊的藍色標線。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

路面標線的顏色不同，代表不同的意義和用途，更提醒用路人要留意，不過近日有網友發現一條筆直的「藍色標線」，疑惑紅線是禁止停車、黃線是暫停，「那藍線代表什麼意義？」引發不少網友討論。對此，有內行人就出面解答了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見澎湖某處道路旁的交通標線不同於一般常見的紅色、黃色、白色，而是畫上奇特的藍色標線，且還畫的相當紮實整齊，不像是一般民眾隨意塗鴉，令他感到相當好奇，「澎湖的路上看到的新奇景象，第一次看到藍色的線」，不知畫上藍色標線的用意為何？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友在澎湖路邊發現特殊的藍色標線。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

畫面一出，馬上吸引不少網友熱烈討論，紛紛留言「藍色代表勇敢...智慧...高...高貴的，欸不對，你們在笑什麼，我很認真的說欸」、「它本來可能是紅色，但是沾到鹼性液體之後就變成藍色了」、「你說藍色是你最愛的顏色」、「藍黑色是不想說，藍色是憂鬱」、「晚上可能會有螢光的？」、「是藍黑還是白金」。

其中，有內行人也出面解釋，「自行車道的標線，我記得到澎湖某些路段道路比較寬，藍線旁邊還會特別標註自行車道文字跟腳踏車圖案」、「藍色自行車標線已經很久了」、「自行車標線」、「新竹南寮也有，自行車道線」、「原來是澎試辦自行車標線系統『藍色標線』」。

事實上，藍線是2017年在澎湖試辦的「自行車標線系統試辦計畫」，參考日本設計的「汽車自行車共用道路」，有些標線上會標誌方向、距離甚至是廁所補給站的位置等，將原有的道路整理一部分，像是改變緣石的形式、或是加寬路肩，用來提醒汽車駕駛，這條道路上將會有自行車經過。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警
滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」　她嚇傻了
華春瑩用「山東餃子館」向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟：已舉報
罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」　醫愣了：機率增67%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來　6000人朝聖：爸爸們開心了

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽背後真相心碎：對不起

「木蘭」颱風最快明日生成！最新預測路徑曝光

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水：只漲10元而已

全國技能競賽頒獎 雲嘉南分署奪金銀銅牌37面

載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

台灣觀光被日本慘電　網友點出2原因嘆：自己人都挺不下去

【英語多益通】本周高溫飆35度！學中暑、熱衰竭英文

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

嘉義女警買便當「涉偷醬」　店家規定曝！媽出面澄清

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來　6000人朝聖：爸爸們開心了

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽背後真相心碎：對不起

「木蘭」颱風最快明日生成！最新預測路徑曝光

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水：只漲10元而已

全國技能競賽頒獎 雲嘉南分署奪金銀銅牌37面

載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

台灣觀光被日本慘電　網友點出2原因嘆：自己人都挺不下去

【英語多益通】本周高溫飆35度！學中暑、熱衰竭英文

正妹直播賣貨一半「胸部大走山」！畫面網看傻眼：掉下去了

睡午覺能讓你早下班　中場休息證實可提升注意力

15歲少年游河踏到硬硬的　一搜竟撿到「左輪、烏茲衝鋒槍」

美澳外交高層會晤　重申致力維繫台海和平穩定

買BD送黑絲襪？《古見同學》官方推全新企劃...網笑：要拿來套頭嗎

澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

夫冷眼放任姑、婆聯手霸凌　苦命媳遭惡整2個月發病丟包娘家

謝金燕到爸爸生前最愛小吃店　憶起「相處細節」惹鼻酸：心是甜的

水淹首爾！西裝男雨中慘坐車頂PO「快滅頂照」　網：好像恐怖電影

買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

台灣觀光被日本慘電　網曝2原因

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽真相心碎

迴轉壽司「大型車禍現場」壽司被擠落地！影片曝

「木蘭」颱風將生成！受影響範圍曝光

載比基尼妹「濕身騎車」後方視角曝光！重機YouTuber恐被罰款

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水

澎湖路邊畫神秘藍線太新奇！真實用途曝

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

夫任婆霸凌　苦命媳遭惡整發病丟包

今天立秋！「3類人」財神眷顧

更多熱門

相關新聞

2022情定吉貝結婚派對　夢幻沙尾浪漫席捲

2022情定吉貝結婚派對　夢幻沙尾浪漫席捲

澎湖海島婚禮延續往年熱度，今年選擇在菊島最美的夢幻海灣吉貝沙尾舉辦，活動再度吸引14對新人參加，將於8月29日至9月1日規劃4天3夜吉貝海島遊，除了要讓參與的新人們充分體驗吉貝日夜之美，感受碧海藍天的美麗氣氛，更安排主題婚紗拍攝、海島沙灘婚禮、情定晚宴及吉貝海島小旅行，希冀新人們留下最美倩影、互許終身情定吉貝。

澎湖1個月4溺水奪3命！23歲彰化男魂斷七美月鯉港

澎湖1個月4溺水奪3命！23歲彰化男魂斷七美月鯉港

澎湖打工換宿　23歲男浮潛溺水不治

澎湖打工換宿　23歲男浮潛溺水不治

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

15家自行車友善旅宿票選出爐！　萬張優惠券這樣拿

15家自行車友善旅宿票選出爐！　萬張優惠券這樣拿

關鍵字：

澎湖藍線藍色標線

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK要來了！　「明年高雄開唱」世界巡迴場次公佈

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

女子翻丈夫15歲照　見自己身影驚呼：命中注定

華春瑩發文向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟

滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

即／裴洛西訪台是錯？拜登首回應

劉文正消失30年爆發福　他親揭真相...吐「神隱真實心聲」！

SJ銀赫父傳因車禍逝世！最後公開身影惹淚崩

林志穎轉普通病房！姚元浩曝他近況

台灣觀光被日本慘電　網曝2原因

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面