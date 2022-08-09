澎湖路邊畫「神秘藍線」太新奇！民眾驚：第一次看到　真實用途曝

▲有網友在澎湖路邊發現特殊的藍色標線。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

路面標線的顏色不同，代表不同的意義和用途，更提醒用路人要留意，不過近日有網友發現一條筆直的「藍色標線」，疑惑紅線是禁止停車、黃線是暫停，「那藍線代表什麼意義？」引發不少網友討論。對此，有內行人就出面解答了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見澎湖某處道路旁的交通標線不同於一般常見的紅色、黃色、白色，而是畫上奇特的藍色標線，且還畫的相當紮實整齊，不像是一般民眾隨意塗鴉，令他感到相當好奇，「澎湖的路上看到的新奇景象，第一次看到藍色的線」，不知畫上藍色標線的用意為何？

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畫面一出，馬上吸引不少網友熱烈討論，紛紛留言「藍色代表勇敢...智慧...高...高貴的，欸不對，你們在笑什麼，我很認真的說欸」、「它本來可能是紅色，但是沾到鹼性液體之後就變成藍色了」、「你說藍色是你最愛的顏色」、「藍黑色是不想說，藍色是憂鬱」、「晚上可能會有螢光的？」、「是藍黑還是白金」。

其中，有內行人也出面解釋，「自行車道的標線，我記得到澎湖某些路段道路比較寬，藍線旁邊還會特別標註自行車道文字跟腳踏車圖案」、「藍色自行車標線已經很久了」、「自行車標線」、「新竹南寮也有，自行車道線」、「原來是澎試辦自行車標線系統『藍色標線』」。

事實上，藍線是2017年在澎湖試辦的「自行車標線系統試辦計畫」，參考日本設計的「汽車自行車共用道路」，有些標線上會標誌方向、距離甚至是廁所補給站的位置等，將原有的道路整理一部分，像是改變緣石的形式、或是加寬路肩，用來提醒汽車駕駛，這條道路上將會有自行車經過。

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