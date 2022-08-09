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水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點：太厲害了

▲▼詐騙出國。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲近來屢傳台人誤信海外高薪工作，被騙到柬埔寨等國。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「柬埔寨淘金」這類詐騙手法已行之有年，但最近總算引起各界關注。美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）成員SAMMY就透露，曾有水電工欲赴澎湖接案，結果竟被送到柬埔寨；對此，律師林智群拋出5項簡單問題，笑虧「這樣還可以到下機才發現，實在太厲害了。」

「全球反詐騙組織」成員SAMMY近日在節目《驚爆新聞線》提到，詐騙集團會要求受害者招攬身邊朋友，去當地幫傭、做水電、甚至當AV男優，也曾有民眾以為要去澎湖做水電，結果下飛機後才發現，已經被送到柬埔寨了。

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SAMMY直言，教育程度不高、警覺性不夠或過於相信朋友的民眾，很容易就被騙走，像「以為要去澎湖做水電」這案，就是看不懂全英文的機票。

律師林智群稍早在臉書發文，不解直呼「去澎湖，跑到桃園機場這麼大的機場，不覺得怪怪的嗎？去澎湖，拿到的機票寫英文，不覺得怪怪的嗎？去澎湖，坐大飛機，不覺得怪怪的嗎？去澎湖，飛了3個半小時，比高鐵南港到左營還久，不覺得怪怪的嗎？去澎湖，機長廣播說今天金邊天氣良好，不覺得怪怪的嗎？」

▲SAMMY透露對柬埔寨人來說「台灣人跟中國人就是行走的黃金」。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

▲SAMMY揭露詐騙集團常見手法。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

對此，網友們紛紛回應，「比扯鈴還扯」、「懷疑他們......」、「澎湖也不用護照阿」；但也有人直言，「如果沒坐過飛機，沒有地理常識，真的有可能被騙。」

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