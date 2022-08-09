首爾地鐵站淪「黃河」驚悚影片曝！列車過站不停　天花板秒砸穿

▲梨水站被泥水倒灌，月台都是積水。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

南韓首都圈與江原道等地區8日突然降下驚人大雨，導致多處淹水，各地紛紛傳出災情，從推特網友所上傳的影片與照片更可以看到，部分街道儼然成為「河道」。其中地鐵站梨水站受豪雨影響，月台天花板直接被積水壓落，整個車站淪為水鄉澤國，水勢也淹到小腿，由於該站淹水仍未退去，地鐵只能過站不停。

根據《韓聯社》引述中央災難安全對策本部消息報導，首都圈與中部地區的暴雨截至9日上午6時已經造成7人死亡、6人失蹤以及9人受傷。1人因房屋淹水受困死亡、1人疑似在清理倒塌樹木時觸電死亡、3人受困淹水半地下室溺水身亡、1人遭倒塌公車站壓死、1人則是被坍方邊坡掩埋。

???? 이수역 잠겨서 그냥 지나가... 이게 무슨 일이야.... pic.twitter.com/456hr4Tk8Z — 몽싈(@dreaming_woorim) August 8, 2022

一名網友8日晚間搭乘地鐵時正好經過梨水站，怎知卻看見窗外的月台直接被泥水淹沒，目測水深到小腿，且由於水勢未退，該站直接「過站不停」。他也將整個畫面拍成影片，現場宛如災難電影。

▲梨水站月台的天花板因大雨破裂。（圖／推特）



중부권 폭우(집중호우)로 인하여 이수역 침수, 강남역 침수, 도림천 범람, 지하철 침수, 도로침수 등 각종 피해가 속출하고 있습니다.



모두들 조심하시고 무사귀가 하세요. pic.twitter.com/UuYCvjBx92 — 세상흐름 (@snu0715) August 8, 2022

另一名網友則po出了梨水站月台天花板漏水的影片，誰知下一秒，天花板疑似不堪負荷沉重的水勢，竟直接砸落地面。隨著天花板掉落，猛烈的水勢也直落而下。

還有網友在經過梨水站站外時發現，要往地下的電扶梯被泥水沖刷，瞬間成為瀑布，而地下鐵入口則因泥水堆積成為「黃河」，民眾根本無法進入。

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