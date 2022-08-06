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2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」　點亮十三層遺址跨界閃耀山城

▲礦山藝術季「鎏金時尚夜」 點亮十三層遺址跨界閃耀山城。（圖／新北市文化局提供）

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022年礦山藝術季今（6日）首度邀請國際時尚知名針織女王潘怡良設計師、優人神鼓共鳴「鎏金時尚夜」，以台灣電力公司十三層遺址為舞台，新北市長侯友宜邀請美國在臺協會AIT孫曉雅處長一起體驗礦業山城之美。

設計師潘怡良首次挑戰將礦業山城堅硬的形象轉化為柔軟的布料材質，創作出別具水金九地景個性的40套時尚服飾；優人神鼓推出新作陽歌行，祈願光明海島守護家園，以陽光燦爛的背鼓行腳，表達鼓聲循環不已，為圓滿吉祥而行。

▲礦山藝術季「鎏金時尚夜」 點亮十三層遺址跨界閃耀山城。（圖／新北市文化局提供）

侯友宜表示，近年市府以「越在地越國際」的理念，打造新北青春山海線成為擁有獨特在地文化、承載歷史記憶、富饒藝文氣息的國際觀光品牌。像是三貂嶺舊隧道自行車道開放、將於9月開放的瑞三整煤廠，以及礦山藝術季、福隆國際沙雕藝術季等豐富的藝文活動。

本次活動以點亮十三層光雕藝術為舞台背景，邀請優人神鼓推出新作陽歌行，並結合礦山藝術季意象的時尚服飾，由潘怡良設計師將礦業山城堅硬的形象轉化為柔軟的布料材質，創作出別具水金九地景個性的40套時尚服飾，同時感謝一同參與礦山藝術季的在地居民，包含地景藝術共創、文化行旅與伴手禮製作，將自己家鄉的活力及美麗盡現無遺。

▲礦山藝術季「鎏金時尚夜」 點亮十三層遺址跨界閃耀山城。（圖／新北市文化局提供）

▲優人神鼓推出新作陽歌行。

文化局長龔雅雯表示，本次「鎏金時尚夜」活動，為提供給觀者一場擁有山、海及礦業人文的藝術饗宴，特別打造長達40公尺、兩面開闊的舞台，是近年來難得一件的戶外超大型走秀。

龔雅雯說，除了前衛時尚走秀、祈福鼓藝，在伴手禮的創意更別具心意巧思，由濂洞里及濂新里里民與策展團隊共創設計製作的禮盒，包括充滿水湳洞海味的石花及居民手作糕餅，希望民眾除了在欣賞精彩展演之餘，也能在其中感受到水金九在地的濃厚人情味。

▲礦山藝術季「鎏金時尚夜」 點亮十三層遺址跨界閃耀山城。（圖／新北市文化局提供）

▲礦山藝術季「鎏金時尚夜」 點亮十三層遺址跨界閃耀山城。（圖／新北市文化局提供）

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