桃園整合邁大步　張善政：努力讓支持者吃定心丸

▲張善政表示：桃園整合邁大步。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政8日前往楊梅區，出席「議起動起來」系列活動「善心相連見面會」。張善政強調桃園藍營整合成功，讓鄉親吃定心丸，也向楊梅鄉親保證，當選市長上任後，要積極解決楊梅淹水及公園設施不佳等問題，結合客家文化發揚鐵道文化節。

▲張善政和議長邱奕勝(左三)、立呂委玉玲(左五)在籃球賽活動中合體「投藍」。（圖／張善政競選團隊提供）

張善政強調，市政不是只花錢，還要用心，競選團隊即將公布「三明治世代」政策，首波聚焦「「育兒、顧老、挺青年」的政見。針對昨天和議長邱奕勝、立呂委玉玲在龍潭區籃球競賽活動中合體「投藍」，被民進黨桃園市長鄭文燦和桃園市長參選人林智堅批是國民黨的「政治操作」?

張善政回應，邱奕勝議長是活動的指導單位，呂玉玲立委也是龍潭選出的立委，而他的戶籍在桃園， 3個人在這個活動裡面一起出現，是非常自然的事情，並沒有什麼政治操作。

包括楊梅區黨籍市議員周玉琴、涂權吉、前立委廖正井、國民黨中常委侯佳齡，楊梅區金龍里里長洪榮富、光華里里長邱逢漳、埔心里里長張仁森、瑞塘里里長王興福、金溪里里長彭慧蓮、四維里里長羅文明、楊梅里里長徐耀青及桃園志工協會、金龍社區發展協會、新住民協會等團體理事長都出席力挺，現場也湧入3多位鄉親與會，團結整合意味濃厚。